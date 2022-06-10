https://ria.ru/20220610/zaytsy-1795223754.html

Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы

Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы - РИА Новости, 14.06.2022

Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы

Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-10T19:26

2022-06-10T19:26

2022-06-14T15:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Восстанавливаем популяцию зайцев на природных территориях столицы. Сегодня в естественную среду обитания выпустили 16 беляков и 16 русаков. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе.Сообщается, что популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке, поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению численности этих животных. Всего выпустят более 100 зайцев – беляков и русаков.

https://ria.ru/20220524/zaytsy-1793501653.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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