https://ria.ru/20220610/zaytsy-1795223754.html
Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы
Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы - РИА Новости, 14.06.2022
Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы
Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-10T19:26
2022-06-10T19:26
2022-06-14T15:26
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комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Восстанавливаем популяцию зайцев на природных территориях столицы. Сегодня в естественную среду обитания выпустили 16 беляков и 16 русаков. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе.Сообщается, что популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке, поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению численности этих животных. Всего выпустят более 100 зайцев – беляков и русаков.
https://ria.ru/20220524/zaytsy-1793501653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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