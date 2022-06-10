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Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы - РИА Новости, 14.06.2022
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Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы
Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы - РИА Новости, 14.06.2022
Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы
Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-10T19:26
2022-06-14T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Восстанавливаем популяцию зайцев на природных территориях столицы. Сегодня в естественную среду обитания выпустили 16 беляков и 16 русаков. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе.Сообщается, что популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке, поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению численности этих животных. Всего выпустят более 100 зайцев – беляков и русаков.
https://ria.ru/20220524/zaytsy-1793501653.html
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комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва
19:26 10.06.2022 (обновлено: 15:26 14.06.2022)
 

Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы

© Минприроды РФ. М.АккиевЗайцы
Зайцы
© Минприроды РФ. М.Аккиев
Зайцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Более 30 зайцев выпустили на природные территории Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Восстанавливаем популяцию зайцев на природных территориях столицы. Сегодня в естественную среду обитания выпустили 16 беляков и 16 русаков. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что зверей вырастили и выкормили по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе.
Сообщается, что популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке, поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению численности этих животных. Всего выпустят более 100 зайцев – беляков и русаков.
Заяц - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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