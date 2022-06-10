https://ria.ru/20220610/yaponiya-1794487701.html
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы - РИА Новости, 10.06.2022
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы
Япония впервые за два года и два месяца вновь открыла границы для туристов, в том числе и россиян, которым для въезда не нужны ни ПЦР, ни карантины. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:46
2022-06-10T11:46
2022-06-10T11:46
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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Япония впервые за два года и два месяца вновь открыла границы для туристов, в том числе и россиян, которым для въезда не нужны ни ПЦР, ни карантины.Пока это касается только небольших по численности организованных туристических групп из 98 стран, которые были признаны Японией наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Они входят в так называемую "синюю" группу. В красной группе страны с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией, желтая – промежуточная.Решение принималось на основании статистики по каждой стране числа положительных ПЦР-тестов на карантинных пунктах в аэропортах. В число "синих" входят США, Китай, Южная Корея, почти все страны Европы, Россия. Путешественникам не нужно будет иметь справки о вакцинации и соблюдать карантин после приезда.Гости из этих государств составляют около 80 процентов всего туристического потока Японии.Для "желтой" группы, куда входит 99 стран, в том числе Индия и Вьетнам, а из бывшего СССР – Молдова, Украина и Белоруссия, – для освобождения от карантина обязательны три дозы одним из видов вакцин, список которых опубликован на сайте МИД Японии. В противном случае им придется пройти тест на коронавирус по прилете и трехдневный карантин.В "красной группе" всего четыре страны: Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания. Туристам из этих государств придется пройти тесты и отсидеть карантин вне зависимости от вакцинации.Обязательным условием для путешественников стран является наличие в группе руководителя, который должен следить за соблюдением эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Японии. Так туристы обязаны иметь при себе действующую страховку, носить маски и дезинфицировать руки. В случае нарушения масочного режима турист может быть исключен из дальнейшего прохождения тура. Руководители групп должны не только следить за тем, чтобы при перемещениях и переездах не возникало скученности. Если же в группе возникнет очаг заражения, заболевшего изолируют в медицинском учреждении, контактировавших с ним посадят на карантин, а остальные участники группы смогут при желании продолжить поездку.С марта Япония начала повышать планку для въезда в страну из-за границы – сначала до пяти тысяч человек, затем до семи и с 10 апреля до десяти тысяч человек в день. С 1 июня этот лимит был повышен до 20 тысяч. Несмотря на значительное увеличение, эта цифра заметно отличается от уровня 2019 года, когда в страну въезжали в день 140 тысяч человек.
https://ria.ru/20220607/uzbekistan-1793752008.html
https://ria.ru/20220609/tailand-1794346890.html
https://ria.ru/20220610/yaponiya-1794366190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, япония, сша, китай, мид японии, медицинские маски, россия, южная корея, вьетнам, индия, украина, молдавия, белоруссия, куда поехать, куда можно лететь
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы
Япония впервые за два года открылась для туристических групп из 98 стран
ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Япония впервые за два года и два месяца вновь открыла границы для туристов, в том числе и россиян, которым для въезда не нужны ни ПЦР, ни карантины.
Пока это касается только небольших по численности организованных туристических групп из 98 стран, которые были признаны Японией наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Они входят в так называемую "синюю" группу. В красной группе страны с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией, желтая – промежуточная.
Решение принималось на основании статистики по каждой стране числа положительных ПЦР-тестов на карантинных пунктах в аэропортах. В число "синих" входят США, Китай, Южная Корея, почти все страны Европы, Россия. Путешественникам не нужно будет иметь справки о вакцинации и соблюдать карантин после приезда.
Гости из этих государств составляют около 80 процентов всего туристического потока Японии.
Для "желтой" группы, куда входит 99 стран, в том числе Индия и Вьетнам, а из бывшего СССР – Молдова, Украина и Белоруссия, – для освобождения от карантина обязательны три дозы одним из видов вакцин, список которых опубликован на сайте МИД Японии. В противном случае им придется пройти тест на коронавирус по прилете и трехдневный карантин.
В "красной группе" всего четыре страны: Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания. Туристам из этих государств придется пройти тесты и отсидеть карантин вне зависимости от вакцинации.
Обязательным условием для путешественников стран является наличие в группе руководителя, который должен следить за соблюдением эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Японии. Так туристы обязаны иметь при себе действующую страховку, носить маски и дезинфицировать руки. В случае нарушения масочного режима турист может быть исключен из дальнейшего прохождения тура.
Руководители групп должны не только следить за тем, чтобы при перемещениях и переездах не возникало скученности. Если же в группе возникнет очаг заражения, заболевшего изолируют в медицинском учреждении, контактировавших с ним посадят на карантин, а остальные участники группы смогут при желании продолжить поездку.
С марта Япония начала повышать планку для въезда в страну из-за границы – сначала до пяти тысяч человек, затем до семи и с 10 апреля до десяти тысяч человек в день. С 1 июня этот лимит был повышен до 20 тысяч. Несмотря на значительное увеличение, эта цифра заметно отличается от уровня 2019 года, когда в страну въезжали в день 140 тысяч человек.