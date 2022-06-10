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Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
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Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы - РИА Новости, 10.06.2022
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы
Япония впервые за два года и два месяца вновь открыла границы для туристов, в том числе и россиян, которым для въезда не нужны ни ПЦР, ни карантины. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:46
2022-06-10T11:46
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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Япония впервые за два года и два месяца вновь открыла границы для туристов, в том числе и россиян, которым для въезда не нужны ни ПЦР, ни карантины.Пока это касается только небольших по численности организованных туристических групп из 98 стран, которые были признаны Японией наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Они входят в так называемую "синюю" группу. В красной группе страны с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией, желтая – промежуточная.Решение принималось на основании статистики по каждой стране числа положительных ПЦР-тестов на карантинных пунктах в аэропортах. В число "синих" входят США, Китай, Южная Корея, почти все страны Европы, Россия. Путешественникам не нужно будет иметь справки о вакцинации и соблюдать карантин после приезда.Гости из этих государств составляют около 80 процентов всего туристического потока Японии.Для "желтой" группы, куда входит 99 стран, в том числе Индия и Вьетнам, а из бывшего СССР – Молдова, Украина и Белоруссия, – для освобождения от карантина обязательны три дозы одним из видов вакцин, список которых опубликован на сайте МИД Японии. В противном случае им придется пройти тест на коронавирус по прилете и трехдневный карантин.В "красной группе" всего четыре страны: Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания. Туристам из этих государств придется пройти тесты и отсидеть карантин вне зависимости от вакцинации.Обязательным условием для путешественников стран является наличие в группе руководителя, который должен следить за соблюдением эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Японии. Так туристы обязаны иметь при себе действующую страховку, носить маски и дезинфицировать руки. В случае нарушения масочного режима турист может быть исключен из дальнейшего прохождения тура. Руководители групп должны не только следить за тем, чтобы при перемещениях и переездах не возникало скученности. Если же в группе возникнет очаг заражения, заболевшего изолируют в медицинском учреждении, контактировавших с ним посадят на карантин, а остальные участники группы смогут при желании продолжить поездку.С марта Япония начала повышать планку для въезда в страну из-за границы – сначала до пяти тысяч человек, затем до семи и с 10 апреля до десяти тысяч человек в день. С 1 июня этот лимит был повышен до 20 тысяч. Несмотря на значительное увеличение, эта цифра заметно отличается от уровня 2019 года, когда в страну въезжали в день 140 тысяч человек.
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туризм, новости - туризм, туристы, япония, сша, китай, мид японии‎, медицинские маски, россия, южная корея, вьетнам, индия, украина, молдавия, белоруссия, куда поехать, куда можно лететь
11:46 10.06.2022
 
Япония впервые за два года вновь стала принимать туристические группы

Япония впервые за два года открылась для туристических групп из 98 стран

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевДевушки фотографируются на фоне Буддистского храма Асакуса Каннон в Токио
Девушки фотографируются на фоне Буддистского храма Асакуса Каннон в Токио - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Япония впервые за два года и два месяца вновь открыла границы для туристов, в том числе и россиян, которым для въезда не нужны ни ПЦР, ни карантины.
Пока это касается только небольших по численности организованных туристических групп из 98 стран, которые были признаны Японией наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Они входят в так называемую "синюю" группу. В красной группе страны с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией, желтая – промежуточная.
Решение принималось на основании статистики по каждой стране числа положительных ПЦР-тестов на карантинных пунктах в аэропортах. В число "синих" входят США, Китай, Южная Корея, почти все страны Европы, Россия. Путешественникам не нужно будет иметь справки о вакцинации и соблюдать карантин после приезда.
Гости из этих государств составляют около 80 процентов всего туристического потока Японии.
Для "желтой" группы, куда входит 99 стран, в том числе Индия и Вьетнам, а из бывшего СССР – Молдова, Украина и Белоруссия, – для освобождения от карантина обязательны три дозы одним из видов вакцин, список которых опубликован на сайте МИД Японии. В противном случае им придется пройти тест на коронавирус по прилете и трехдневный карантин.
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В "красной группе" всего четыре страны: Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания. Туристам из этих государств придется пройти тесты и отсидеть карантин вне зависимости от вакцинации.
Обязательным условием для путешественников стран является наличие в группе руководителя, который должен следить за соблюдением эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Японии. Так туристы обязаны иметь при себе действующую страховку, носить маски и дезинфицировать руки. В случае нарушения масочного режима турист может быть исключен из дальнейшего прохождения тура.
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Руководители групп должны не только следить за тем, чтобы при перемещениях и переездах не возникало скученности. Если же в группе возникнет очаг заражения, заболевшего изолируют в медицинском учреждении, контактировавших с ним посадят на карантин, а остальные участники группы смогут при желании продолжить поездку.
С марта Япония начала повышать планку для въезда в страну из-за границы – сначала до пяти тысяч человек, затем до семи и с 10 апреля до десяти тысяч человек в день. С 1 июня этот лимит был повышен до 20 тысяч. Несмотря на значительное увеличение, эта цифра заметно отличается от уровня 2019 года, когда в страну въезжали в день 140 тысяч человек.
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