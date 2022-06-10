https://ria.ru/20220610/vuchich-1794685890.html

Вучич заявил об увеличении торгового оборота Сербии и Германии

Вучич заявил об увеличении торгового оборота Сербии и Германии - РИА Новости, 10.06.2022

Вучич заявил об увеличении торгового оборота Сербии и Германии

ФРГ является крупнейшим экономическим партнером Сербии, оборот в этом году ожидается в размере 7,5 миллиарда долларов, впоследствии может достигнуть 10... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:48

2022-06-10T20:48

2022-06-10T20:48

альбин курти

германия

россия

владимир путин

сербия

евросоюз

swift

александр вучич

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БЕЛГРАД, 10 июня - РИА Новости. ФРГ является крупнейшим экономическим партнером Сербии, оборот в этом году ожидается в размере 7,5 миллиарда долларов, впоследствии может достигнуть 10 миллиардов, заявил входе визита германского канцлера Олафа Шольца на Балканы сербский президент Александр Вучич.Германский канцлер в пятницу проводит визит на Западные Балканы, поездку начал с самопровозглашенной республики Косово, затем прилетел в Белград."Сербия и Германия все ближе и лучше сотрудничают по вопросу экономики. В первые четыре месяца у нас рост в 25,7% относительно прошлого года, который не был первым годом пандемии COVID-19. Это невероятный подъем и мы ожидаем в этом году торговый оборот с ФРГ свыше 7,5 миллиарда, что делает Германию убедительно самым большим торговым партнером Сербии", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.Он не назвал конкретно валюту, но торговый оборот традиционно измеряется в долларах. Вучич уточнил, что сербский экспорт покрывает германский импорт на 83,1%, благодаря инвестициям германских компаний и открытию ими предприятий в Сербии. "В данный момент в немецких компаниях в Сербии трудоустроены 77 тысяч человек. Я сказал канцлеру Шольцу, что, когда я стал главой правительства в 2014 году, в немецких фирмах было трудоустроено 17 тысяч человек, сейчас на 60 тысяч больше. Надеемся, что вскоре достигнем 10 миллиардов торгового оборота и 100 тысяч трудоустроенных", - отметил сербский лидер.Шольц в пятницу после встречи с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти заявил, что введением санкций против РФ косовское "правительство" показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе", а также сообщил, что вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.Вучич отметил, что впервые услышал о необходимости признания независимости Косово для вступления в ЕС от канцлера ФРГ в пятницу в ходе пресс-конференции в Приштине. Он также рассказал, что канцлер Шольц "весьма ясным и острым образом требовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ", точнее поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России. Президент Сербии перед тем встретил канцлера ФРГ в аэропорту Белграда с почетным караулом и красной дорожкой. Затем под звуки национальных гимнов Германии и Сербии также с построением почетного караула и шеренгой членов правительства глава государства приветствовал гостя у правительственного комплекса "Палата Сербия", где состоялись переговоры.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461799.html

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

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альбин курти, германия, россия, владимир путин, сербия, евросоюз, swift, александр вучич