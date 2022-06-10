https://ria.ru/20220610/vsu-1794572291.html

ВСУ при обстреле Донецка применяют французскую артиллерийскую систему

ВСУ при обстреле Донецка применяют французскую артиллерийскую систему - РИА Новости, 10.06.2022

ВСУ при обстреле Донецка применяют французскую артиллерийскую систему

Украинские войска при обстреле жилых кварталов Донецка применяют поставленную НАТО французскую артиллерийскую установку "CAESAR" калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:01

2022-06-10T15:01

2022-06-10T15:31

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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украина

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донбасс

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ДОНЕЦК, 10 июня – РИА Новости. Украинские войска при обстреле жилых кварталов Донецка применяют поставленную НАТО французскую артиллерийскую установку "CAESAR" калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Обстрел жилых кварталов Донецка противник снова совершил из французской самоходной артиллерийской установки "CAESAR" калибром 155 миллиметров, которая поставляется в Украину странами НАТО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.На Украине 24 февраля началась российская военная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794581401.html

донецк (днр)

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