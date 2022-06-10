01:32 10.06.2022 (обновлено: 07:27 10.06.2022)
Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения
Президент Франции Макрон заявил Зеленскому о готовности к поставкам тяжелого вооружения
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Франция готова продолжать поставки Украине тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон.
Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи.
"Он (Макрон) сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении", - говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.