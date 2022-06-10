https://ria.ru/20220610/vooruzhenie-1794441608.html

Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения

Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения - РИА Новости, 10.06.2022

Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения

Франция готова продолжать поставки Украине тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T01:32

2022-06-10T01:32

2022-06-10T07:27

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Франция готова продолжать поставки Украине тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон.Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220607/zelenskiy-1793817581.html

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский