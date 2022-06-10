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Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения - РИА Новости, 10.06.2022
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Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения
Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения - РИА Новости, 10.06.2022
Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения
Франция готова продолжать поставки Украине тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T01:32
2022-06-10T07:27
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Франция готова продолжать поставки Украине тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон.Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
01:32 10.06.2022 (обновлено: 07:27 10.06.2022)
 
Макрон пообещал Зеленскому тяжелые вооружения

Президент Франции Макрон заявил Зеленскому о готовности к поставкам тяжелого вооружения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Франция готова продолжать поставки Украине тяжелого вооружения, заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским президент страны Эммануэль Макрон.
Макрон поинтересовался у Зеленского о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке, а также в гуманитарной помощи.

"Он (Макрон) сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжелом вооружении", - говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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