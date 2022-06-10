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Украинские войска обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи
Украинские войска обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи
Украинские войска открыли огонь по освобожденному российскими войсками городу Волчанск в Харьковской области в момент выдачи гуманитарной помощи, пострадали... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:09
2022-06-10T22:09
2022-06-10T22:09
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по освобожденному российскими войсками городу Волчанск в Харьковской области в момент выдачи гуманитарной помощи, пострадали взрослый и ребенок, сообщили в минсвязи Луганской Народной Республики."Сегодня у пункта выдачи в Волчанске собрались десятки людей. Но спустя несколько часов работы центра координации и распределения гумпомощи Украина начала обстрел города. В целях безопасности населения выдачу гумпомощи прекратили, люди за несколько минут покинули площадь. Позже стало известно, что Украина обстреляла город из "Урагана". Несколько снарядов удалось сбить благодаря российским системам ПВО, один же попал в жилой дом, рядом с местом выдачи гуманитарки. Два мирных жителя пострадали, один из них - ребенок", - сообщили журналистам в минсвязи.Как отметили в министерстве, помощь в освобожденный Волчанск в Харьковской области поступает систематически. Это продукты питания: тушенка, подсолнечное масло, сгущенное молоко, макароны, мука и средства личной гигиены. Всего в центре координации и распределения гуманитарных грузов насчитывается уже более 70 тонн продовольствия и других предметов, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей.Процесс выдачи помощи идет непрерывно. Чтобы никого не обделить, ведутся списки. Такие же есть в каждом населенном пункте, прилегающем к Волчанску. Туда гумпомощь доставляют военнослужащие.
https://ria.ru/20220606/kharkov-1793528505.html
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волчанск, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Волчанск во время раздачи гуманитарной помощи
Минсвязи ЛНР: при обстреле украинскими войсками Волчанска пострадали взрослый и ребенок