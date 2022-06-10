https://ria.ru/20220610/voennye-1794675051.html

Капитан застрявшего в Херсоне судна рассказал о помощи российских военных

Капитан застрявшего в Херсоне судна рассказал о помощи российских военных - РИА Новости, 10.06.2022

Капитан застрявшего в Херсоне судна рассказал о помощи российских военных

Российские военные снабжают экипаж турецкого судна Ferhanaz, застрявшего в порту Херсона, всем необходимым, обеспечили и российскими сим-картам для мобильного... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:53

2022-06-10T19:53

2022-06-10T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

турция

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 10 июня - РИА Новости. Российские военные снабжают экипаж турецкого судна Ferhanaz, застрявшего в порту Херсона, всем необходимым, обеспечили и российскими сим-картам для мобильного интернета и поддержки связи с семьями, рассказал РИА Новости капитан судна Семи."Меня зовут Семи, я капитан этого корабля. Мы прибыли в этот порт около трех месяцев назад, и мы прибыли, чтоб забрать груз отсюда в Турцию. Но на следующий день после прибытия начались события, и мы остались", - сказал Семи.По словам капитана, изначально команда состояла из 15 человек, но позднее часть (команды) уехала на родину при помощи российской стороны. "Спасибо российским военным. Сейчас на корабле остается восемь членов экипажа, один - из Азербайджана, а остальные - из Турции", - сказал он."Из-за ситуации между Россией и Украиной была остановлена работа портов. У нас проблема, что в канале, как говорят, много мин, и мы не можем двигаться. Ждем инструкций. Проход должен быть разминирован, должно быть решение по ситуации", - сказал Семи, отвечая на вопрос, есть ли понимание, когда станет возможным возвращение домой.Говоря о международном содействии, капитан отметил, что с первого дня украинская сторона не проявила никакого интереса в отношении сложившейся с иностранными моряками ситуации, нет никакого контакта с ними и по сей день. "Российская сторона нам присылает информацию о последних событиях, та сторона вообще ничего не говорит", сказал он."Мы постоянно на связи с нашими семьями. Первое, что они спрашивают, когда мы вернемся назад - это больше всего волнует всех, естественно. Херсон в целом безопасен, здесь не идут ожесточенные бои. Поэтому у моей команды психологическое и физическое состояние хорошее. Те, кто остался, хотят вернуться домой на своем судне - это наша работа, и мы ждем, когда это станет возможным. Наше посольство связывается с нами каждую неделю и спрашивает о ситуации и состоянии команды", - добавил Семи.Капитан также рассказал, что его команда испытывает некоторые финансовые трудности в связи с тем, что наличные уже потрачены, а снятие наличных с карточек сильно затруднено. "Но российские военные нам оказывают всевозможную помощь. Передают еду, предметы первой необходимости и медикаменты", - уточнил он.Отвечая на вопрос, в каких лекарствах существует потребности, Семи рассказал, что у него в команде один мужчина в возрасте - он принимает лекарства, связанные с давлением и диабетом, остальное - обычные медикаменты, которые должны быть в любой аптечке. По запросу все лекарства российские военные передают оперативно.Семи рассказал РИА Новости, что с выходом в город нет никаких трудностей, и члены команды сходят с корабля, но при необходимости. Так как никто не владеет русским языком, есть сложности с коммуникацией. Турецкий капитан, делясь своими впечатлениями о Херсоне, отметил, что город уже давно стал спокойным и тихим, видно, как горожане расслабились и идет обычная жизнь.

https://ria.ru/20220525/porty-1790740147.html

https://ria.ru/20220610/odessa-1794654857.html

херсон

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доставка гуманитарной помощи экипажу турецкого судна в Херсоне Российские военные доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна Ferhanaz, около 3 месяцев заблокированному в порту Херсона из-за выставленных украинскими военными мин, сообщает Минобороны 2022-06-10T19:53 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, турция, ситуация в днр и лнр