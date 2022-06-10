https://ria.ru/20220610/vitaminy-1794440743.html
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен - РИА Новости, 10.06.2022
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен
Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:18
2022-06-10T03:18
2022-06-10T03:18
общество
здоровье - общество
витамины
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, рассказала агентству “Прайм” руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.По ее словам, сегодня нередко производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. Их цель - быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. Однако купить их можно без рецепта и какого-либо медицинского контроля за приемом. Поэтому люди в уверенности, что это полезно, наносят своему организму вред.Врач указала на то, что увлечение такими препаратами без консультации с врачом недопустимо. “Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении, пояснила Бронникова. Избыток витамина Д вызывает гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях и повышает риск рака легких у курильщиков. Огромные дозы витамина А могут вызвать нарушения в работе сердца и почек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/vitaminy-1789540668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, витамины
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен
Эксперт Бронникова предупредила об опасности передозировки моновитаминов
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, рассказала агентству “Прайм” руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.
По ее словам, сегодня нередко производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. Их цель - быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. Однако купить их можно без рецепта и какого-либо медицинского контроля за приемом. Поэтому люди в уверенности, что это полезно, наносят своему организму вред.
Врач указала на то, что увлечение такими препаратами без консультации с врачом недопустимо. “Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении, пояснила Бронникова. Избыток витамина Д вызывает гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях и повышает риск рака легких у курильщиков. Огромные дозы витамина А могут вызвать нарушения в работе сердца и почек.