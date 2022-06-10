https://ria.ru/20220610/vitaminy-1794440743.html

Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен

Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен - РИА Новости, 10.06.2022

Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен

Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T03:18

2022-06-10T03:18

2022-06-10T03:18

общество

здоровье - общество

витамины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102319_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6a175d7b351582599402e147f68b550c.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, рассказала агентству “Прайм” руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.По ее словам, сегодня нередко производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. Их цель - быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. Однако купить их можно без рецепта и какого-либо медицинского контроля за приемом. Поэтому люди в уверенности, что это полезно, наносят своему организму вред.Врач указала на то, что увлечение такими препаратами без консультации с врачом недопустимо. “Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении, пояснила Бронникова. Избыток витамина Д вызывает гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях и повышает риск рака легких у курильщиков. Огромные дозы витамина А могут вызвать нарушения в работе сердца и почек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/vitaminy-1789540668.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, витамины