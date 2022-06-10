Рейтинг@Mail.ru
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/vitaminy-1794440743.html
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен - РИА Новости, 10.06.2022
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен
Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T03:18
2022-06-10T03:18
общество
здоровье - общество
витамины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102319_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_6a175d7b351582599402e147f68b550c.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, рассказала агентству “Прайм” руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.По ее словам, сегодня нередко производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. Их цель - быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. Однако купить их можно без рецепта и какого-либо медицинского контроля за приемом. Поэтому люди в уверенности, что это полезно, наносят своему организму вред.Врач указала на то, что увлечение такими препаратами без консультации с врачом недопустимо. “Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении, пояснила Бронникова. Избыток витамина Д вызывает гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях и повышает риск рака легких у курильщиков. Огромные дозы витамина А могут вызвать нарушения в работе сердца и почек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/vitaminy-1789540668.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770102319_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bb1ed5b2b2d7adb330fe3a0b21f7766d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, витамины
03:18 10.06.2022
 
Названы витамины, переизбыток которых крайне опасен

Эксперт Бронникова предупредила об опасности передозировки моновитаминов

© Depositphotos / Vasyl YakobchukКапсулы с витаминами
Капсулы с витаминами - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / Vasyl Yakobchuk
Капсулы с витаминами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Проблема передозировки витаминов, прежде всего, в детском питании, тревожит специалистов. Особенно опасно модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, рассказала агентству “Прайм” руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.
По ее словам, сегодня нередко производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. Их цель - быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. Однако купить их можно без рецепта и какого-либо медицинского контроля за приемом. Поэтому люди в уверенности, что это полезно, наносят своему организму вред.
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 00:00Сказано в эфире
Эндокринолог объяснила, как витамины приводят к набору лишнего веса
Врач указала на то, что увлечение такими препаратами без консультации с врачом недопустимо. “Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д. Оба эти витамина нужны организму, но несут опасности при бесконтрольном их потреблении, пояснила Бронникова. Избыток витамина Д вызывает гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях и повышает риск рака легких у курильщиков. Огромные дозы витамина А могут вызвать нарушения в работе сердца и почек.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВитамины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала