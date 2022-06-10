https://ria.ru/20220610/velikobritaniya-1794586742.html

Министр обороны Великобритании посетил Киев

Министр обороны Великобритании посетил Киев - РИА Новости, 10.06.2022

Министр обороны Великобритании посетил Киев

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Зеленского. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:38

2022-06-10T15:38

2022-06-10T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

бен уоллес

великобритания

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Зеленского."Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Ранее Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/naemniki-1794568065.html

https://ria.ru/20220608/rossiya-1794011579.html

https://ria.ru/20220607/dzhonson-1793825677.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бен уоллес, великобритания, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр