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Министр обороны Великобритании посетил Киев - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/velikobritaniya-1794586742.html
Министр обороны Великобритании посетил Киев
Министр обороны Великобритании посетил Киев - РИА Новости, 10.06.2022
Министр обороны Великобритании посетил Киев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Зеленского. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:38
2022-06-10T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
бен уоллес
великобритания
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Зеленского."Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.Ранее Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/naemniki-1794568065.html
https://ria.ru/20220608/rossiya-1794011579.html
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в мире, бен уоллес, великобритания, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
15:38 10.06.2022
 
Министр обороны Великобритании посетил Киев

Министр обороны Великобритании Уоллес посетил Киев и встретился с Зеленским

© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Зеленского.
"Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
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Вчера, 14:51Специальная военная операция на Украине
Трасс и Кулеба обсудили усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев
Ранее Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Восковая статуя Бориса Джонсона из музея мадам Тюссо в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 18:58
В Чернигове Бориса Джонсона сделали казаком и переименовали его
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБен УоллесВеликобританияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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