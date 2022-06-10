Министр обороны Великобритании посетил Киев
Министр обороны Великобритании Уоллес посетил Киев и встретился с Зеленским
© AP Photo / Hannibal Hanschke/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Hannibal Hanschke/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе Зеленского.
"Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Ранее Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. Он также заявил о намерении Великобритании поставить для этих систем управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.