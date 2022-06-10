https://ria.ru/20220610/utochki-1793962569.html

Утиные истории: как мы ошибаемся, подкармливая водоплавающих птиц

Утиные истории: как мы ошибаемся, подкармливая водоплавающих птиц - РИА Новости, 10.06.2022

Утиные истории: как мы ошибаемся, подкармливая водоплавающих птиц

В летний сезон многие москвичи чаще проводят свободное время в парках. Особым местом притяжения там, как правило, являются пруды или озера. Именно там горожане... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:00

2022-06-10T09:00

2022-06-10T09:00

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В летний сезон многие москвичи чаще проводят свободное время в парках. Особым местом притяжения там, как правило, являются пруды или озера. Именно там горожане встречают местных обитателей – уток и других водоплавающих птиц. Какие ошибки совершают люди при встрече с птицами, выяснило РИА Новости.Принципы невмешательстваВ Москве проживают разные виды водоплавающих птиц. Подавляющее большинство из них утки, а точнее кряквы – около 96% от общей численности. Следом идут огарь (красная утка), гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, чирок-свистунок.Вопреки расхожему убеждению в том, что водоплавающих птиц надо периодически кормить, все обстоит ровным счетом наоборот.Попытки горожан накормить уток или лебедей хлебом на самом деле чреваты проблемами со здоровьем у пернатых. Летом птицы самостоятельно добывают себе пищу. В московских водоемах для них вполне хватает естественной еды. Это водоросли, водные беспозвоночные, мелкая рыбешка.Подкармливать водоплавающих птиц белым хлебом не рекомендовано, даже зимой в морозные дни.К тому же птицы, которых постоянно кормят люди, могут потерять навыки самостоятельного поиска пищи.Городской контрольВпрочем, нельзя сказать, что пернатые и их среда обитания отданы на откуп судьбе. Столичные службы постоянно следят за состоянием городских прудов.Ежегодно специалисты "Мосводостока" проводят уборку акватории и береговой полосы, а также удаляют лишнюю водную растительность и скашивают траву. Столичные водоемы приводят в порядок не только снаружи и по периметру, но и внутри. Например, в рамках благоустройства на объекте могут полностью заменить старое деревянное или железобетонное укрепление, выровнять дно, предварительно очистив от накопленного ила и грунта.Иногда прудам требуется экологическая реабилитация, которая подразумевает не только удаление многолетних иловых отложений, но и высадку специальных водных растений.Сотрудники "Мосводостока" также обеспечивают пернатых обитателей столичных водоемов своего рода жильем, устанавливая плавучие домики. Так, в этом году на московских прудах появятся около 150 домиков для уток. Они станут островками безопасности для пернатых и их потомства, что особенно важно выводково-гнездовой период.

https://realty.ria.ru/20200831/skvorechniki-1576513174.html

https://realty.ria.ru/20190111/1549220570.html

https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, мосводосток, городское хозяйство москвы, общество