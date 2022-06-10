https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html

Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол

Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол - РИА Новости, 10.06.2022

Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол

Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, в стране запланирован целый ряд театральных премьер и выставок, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:14

2022-06-10T17:14

2022-06-10T17:14

в мире

уругвай

россия

монтевидео (город)

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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, в стране запланирован целый ряд театральных премьер и выставок, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев."К счастью, до Уругвая не дошла так называемая "культура предания забвению" (русского искусства - ред.), здесь продолжают представлять работы российских авторов", - сказал посол.Так, например, национальный балет устроил премьеру балета "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского. На август запланирован балет "Раймонда" композитора Александра Глазунова, а в декабре - "Лебединое озеро" Петра Чайковского.В мае филармонический оркестр столицы Уругвая исполнил "Картинки с выставки" композитора Модеста Мусоргского."Наше посольство заключило соглашение с руководством музея истории искусств Монтевидео о проведении выставки традиционных русских ремесел к 165-летию установления дипломатических отношений между Россией и Уругваем. Мы надеемся, что в ближайшие дни эта выставка будет открыта", - сказал Будаев.

https://ria.ru/20220507/urugvay-1787367179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, уругвай, россия, монтевидео (город)