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Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол - РИА Новости, 10.06.2022
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Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол - РИА Новости, 10.06.2022
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, в стране запланирован целый ряд театральных премьер и выставок, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:14
2022-06-10T17:14
в мире
уругвай
россия
монтевидео (город)
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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, в стране запланирован целый ряд театральных премьер и выставок, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев."К счастью, до Уругвая не дошла так называемая "культура предания забвению" (русского искусства - ред.), здесь продолжают представлять работы российских авторов", - сказал посол.Так, например, национальный балет устроил премьеру балета "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского. На август запланирован балет "Раймонда" композитора Александра Глазунова, а в декабре - "Лебединое озеро" Петра Чайковского.В мае филармонический оркестр столицы Уругвая исполнил "Картинки с выставки" композитора Модеста Мусоргского."Наше посольство заключило соглашение с руководством музея истории искусств Монтевидео о проведении выставки традиционных русских ремесел к 165-летию установления дипломатических отношений между Россией и Уругваем. Мы надеемся, что в ближайшие дни эта выставка будет открыта", - сказал Будаев.
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в мире, уругвай, россия, монтевидео (город)
17:14 10.06.2022
 
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол

Посол в Уругвае Будаев: в стране продолжают представлять работы российских авторов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПричал в Монтевидео
Причал в Монтевидео - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Причал в Монтевидео. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, в стране запланирован целый ряд театральных премьер и выставок, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
"К счастью, до Уругвая не дошла так называемая "культура предания забвению" (русского искусства - ред.), здесь продолжают представлять работы российских авторов", - сказал посол.
Так, например, национальный балет устроил премьеру балета "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского. На август запланирован балет "Раймонда" композитора Александра Глазунова, а в декабре - "Лебединое озеро" Петра Чайковского.
В мае филармонический оркестр столицы Уругвая исполнил "Картинки с выставки" композитора Модеста Мусоргского.
"Наше посольство заключило соглашение с руководством музея истории искусств Монтевидео о проведении выставки традиционных русских ремесел к 165-летию установления дипломатических отношений между Россией и Уругваем. Мы надеемся, что в ближайшие дни эта выставка будет открыта", - сказал Будаев.
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