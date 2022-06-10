https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол - РИА Новости, 10.06.2022
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, в стране запланирован целый ряд театральных премьер и выставок, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:14
2022-06-10T17:14
2022-06-10T17:14
в мире
уругвай
россия
монтевидео (город)
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МОНТЕВИДЕО, 10 июн - РИА Новости. Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, в стране запланирован целый ряд театральных премьер и выставок, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев."К счастью, до Уругвая не дошла так называемая "культура предания забвению" (русского искусства - ред.), здесь продолжают представлять работы российских авторов", - сказал посол.Так, например, национальный балет устроил премьеру балета "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского. На август запланирован балет "Раймонда" композитора Александра Глазунова, а в декабре - "Лебединое озеро" Петра Чайковского.В мае филармонический оркестр столицы Уругвая исполнил "Картинки с выставки" композитора Модеста Мусоргского."Наше посольство заключило соглашение с руководством музея истории искусств Монтевидео о проведении выставки традиционных русских ремесел к 165-летию установления дипломатических отношений между Россией и Уругваем. Мы надеемся, что в ближайшие дни эта выставка будет открыта", - сказал Будаев.
https://ria.ru/20220507/urugvay-1787367179.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уругвай, россия, монтевидео (город)
Уругвай не пошел по пути отмены русской культуры, заявил посол
Посол в Уругвае Будаев: в стране продолжают представлять работы российских авторов