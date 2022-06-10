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Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца - РИА Новости, 10.06.2022
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Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца
Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца - РИА Новости, 10.06.2022
Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца
Полицейскому в США грозит пожизненный срок по обвинению в убийстве темнокожего при задержании, сообщает CNN. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:51
2022-06-10T19:57
в мире
мичиган
сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Полицейскому в США грозит пожизненный срок по обвинению в убийстве темнокожего при задержании, сообщает CNN."Прокурор штата Мичиган сообщил о предъявлении офицеру полиции города Гранд Рапидс обвинения в убийстве второй степени", - сообщает телеканал.Наказанием за убийство второй степени по закону штата может стать пожизненный срок.Как сообщалось, в середине апреля в городе Гранд Рапидс штата Мичиган прошли немногочисленные протесты после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову. Инцидент произошел еще 4 апреля. Как следует из опубликованных кадров, полицейский остановил автомобиль, чтобы проверить документы на транспортное средство, объяснив, что номера не совпали с техническими данными автомобиля. Водитель к тому времени уже вышел из автомобиля, хотя офицер не требовал этого.Правоохранитель спросил удостоверение, темнокожий мужчина ответил невнятно, полицейский уточнил, владеет ли тот английским, и получил утвердительный ответ, водитель открыл дверь, но не потянулся за правами, а оглядывался по сторонам. Полицейский решил задержать мужчину, произошла попытка побега, а потом завязалась борьба между уступающим в размерах полицейским и коренастым правонарушителем, которому удавалось устоять на ногах. Когда офицер попытался применить шокер и тем повалил задержанного с ног, тот отобрал устройство. Полицейский, повалившись сверху, предпринял серию безуспешных попыток обездвижить задержанного, а затем достал из-за пояса пистолет и выстрелил мужчине в голову.Жертвой инцидента стал 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. После публикации видео несколько сотен человек собрались у городского управления полиции с требованием "остановить это". Вечером следующего дня количество протестующих уже не превышало двадцати человек.
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в мире, мичиган, сша
19:51 10.06.2022 (обновлено: 19:57 10.06.2022)
 
Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца

CNN: полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство уроженца Конго при задержании

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Полицейскому в США грозит пожизненный срок по обвинению в убийстве темнокожего при задержании, сообщает CNN.
"Прокурор штата Мичиган сообщил о предъявлении офицеру полиции города Гранд Рапидс обвинения в убийстве второй степени", - сообщает телеканал.
Наказанием за убийство второй степени по закону штата может стать пожизненный срок.
Как сообщалось, в середине апреля в городе Гранд Рапидс штата Мичиган прошли немногочисленные протесты после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову. Инцидент произошел еще 4 апреля. Как следует из опубликованных кадров, полицейский остановил автомобиль, чтобы проверить документы на транспортное средство, объяснив, что номера не совпали с техническими данными автомобиля. Водитель к тому времени уже вышел из автомобиля, хотя офицер не требовал этого.
Правоохранитель спросил удостоверение, темнокожий мужчина ответил невнятно, полицейский уточнил, владеет ли тот английским, и получил утвердительный ответ, водитель открыл дверь, но не потянулся за правами, а оглядывался по сторонам. Полицейский решил задержать мужчину, произошла попытка побега, а потом завязалась борьба между уступающим в размерах полицейским и коренастым правонарушителем, которому удавалось устоять на ногах. Когда офицер попытался применить шокер и тем повалил задержанного с ног, тот отобрал устройство. Полицейский, повалившись сверху, предпринял серию безуспешных попыток обездвижить задержанного, а затем достал из-за пояса пистолет и выстрелил мужчине в голову.
Жертвой инцидента стал 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. После публикации видео несколько сотен человек собрались у городского управления полиции с требованием "остановить это". Вечером следующего дня количество протестующих уже не превышало двадцати человек.
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