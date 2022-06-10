https://ria.ru/20220610/ubiystvo-1794674634.html

Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца

Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца - РИА Новости, 10.06.2022

Полицейскому в США грозит пожизненный срок за убийство афроамериканца

Полицейскому в США грозит пожизненный срок по обвинению в убийстве темнокожего при задержании, сообщает CNN. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:51

2022-06-10T19:51

2022-06-10T19:57

в мире

мичиган

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Полицейскому в США грозит пожизненный срок по обвинению в убийстве темнокожего при задержании, сообщает CNN."Прокурор штата Мичиган сообщил о предъявлении офицеру полиции города Гранд Рапидс обвинения в убийстве второй степени", - сообщает телеканал.Наказанием за убийство второй степени по закону штата может стать пожизненный срок.Как сообщалось, в середине апреля в городе Гранд Рапидс штата Мичиган прошли немногочисленные протесты после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову. Инцидент произошел еще 4 апреля. Как следует из опубликованных кадров, полицейский остановил автомобиль, чтобы проверить документы на транспортное средство, объяснив, что номера не совпали с техническими данными автомобиля. Водитель к тому времени уже вышел из автомобиля, хотя офицер не требовал этого.Правоохранитель спросил удостоверение, темнокожий мужчина ответил невнятно, полицейский уточнил, владеет ли тот английским, и получил утвердительный ответ, водитель открыл дверь, но не потянулся за правами, а оглядывался по сторонам. Полицейский решил задержать мужчину, произошла попытка побега, а потом завязалась борьба между уступающим в размерах полицейским и коренастым правонарушителем, которому удавалось устоять на ногах. Когда офицер попытался применить шокер и тем повалил задержанного с ног, тот отобрал устройство. Полицейский, повалившись сверху, предпринял серию безуспешных попыток обездвижить задержанного, а затем достал из-за пояса пистолет и выстрелил мужчине в голову.Жертвой инцидента стал 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. После публикации видео несколько сотен человек собрались у городского управления полиции с требованием "остановить это". Вечером следующего дня количество протестующих уже не превышало двадцати человек.

https://ria.ru/20220526/reformy-1790749729.html

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мичиган, сша