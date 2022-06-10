https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794597005.html

Россия и Туркмения договорились об углубленном партнерстве

Россия и Туркмения договорились об углубленном партнерстве - РИА Новости, 10.06.2022

Россия и Туркмения договорились об углубленном партнерстве

Россия и Туркмения провозглашают установление отношений углубленного партнерства, говорится в подписанной президентами двух стран декларации. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:08

2022-06-10T16:08

2022-06-10T16:25

в мире

россия

туркмения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_68d48ef02f5229f8f5ab3dec528255eb.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Туркмения провозглашают установление отношений углубленного партнерства, говорится в подписанной президентами двух стран декларации."Стороны настоящим провозглашают установление между ними отношений углубленного стратегического партнерства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера для углубленного сотрудничества в двустороннем формате и на международной арене", - говорится в документе.Декларация предусматривает, что страны будут проводить регулярные консультации по линии МИД для обмена мнениями по международным проблемам."Стороны будут проводить регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств для обмена мнениями и согласования позиций по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", - говорится в документе.Также в декларации отмечается, что Россия и Туркмения продолжат активное взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, "каспийской пятерки", а также Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, диалогового механизма "ЦА5+Россия" и других многосторонних структур и форматов, в том числе оказывать взаимную поддержку при рассмотрении различных вопросов и инициатив, затрагивающих обоюдные интересы.

https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794591562.html

россия

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, туркмения