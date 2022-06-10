https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794597005.html
Россия и Туркмения договорились об углубленном партнерстве
Россия и Туркмения договорились об углубленном партнерстве - РИА Новости, 10.06.2022
Россия и Туркмения договорились об углубленном партнерстве
Россия и Туркмения провозглашают установление отношений углубленного партнерства, говорится в подписанной президентами двух стран декларации. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:08
2022-06-10T16:08
2022-06-10T16:25
в мире
россия
туркмения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_68d48ef02f5229f8f5ab3dec528255eb.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Туркмения провозглашают установление отношений углубленного партнерства, говорится в подписанной президентами двух стран декларации."Стороны настоящим провозглашают установление между ними отношений углубленного стратегического партнерства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера для углубленного сотрудничества в двустороннем формате и на международной арене", - говорится в документе.Декларация предусматривает, что страны будут проводить регулярные консультации по линии МИД для обмена мнениями по международным проблемам."Стороны будут проводить регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств для обмена мнениями и согласования позиций по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", - говорится в документе.Также в декларации отмечается, что Россия и Туркмения продолжат активное взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, "каспийской пятерки", а также Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, диалогового механизма "ЦА5+Россия" и других многосторонних структур и форматов, в том числе оказывать взаимную поддержку при рассмотрении различных вопросов и инициатив, затрагивающих обоюдные интересы.
https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794591562.html
россия
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_317:474:2415:2048_1920x0_80_0_0_bbaaa5eee0950c89aba19cf9278e083e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, туркмения
16:08 10.06.2022 (обновлено: 16:25 10.06.2022)
Россия и Туркмения договорились об углубленном партнерстве
Россия и Туркмения установили отношения углубленного партнерства
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Россия и Туркмения провозглашают установление отношений углубленного партнерства, говорится
в подписанной президентами двух стран декларации.
"Стороны настоящим провозглашают установление между ними отношений углубленного стратегического партнерства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера для углубленного сотрудничества в двустороннем формате и на международной арене", - говорится в документе.
Декларация предусматривает, что страны будут проводить регулярные консультации по линии МИД для обмена мнениями по международным проблемам.
"Стороны будут проводить регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств для обмена мнениями и согласования позиций по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", - говорится в документе.
Также в декларации отмечается, что Россия и Туркмения продолжат активное взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, "каспийской пятерки", а также Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, диалогового механизма "ЦА5+Россия" и других многосторонних структур и форматов, в том числе оказывать взаимную поддержку при рассмотрении различных вопросов и инициатив, затрагивающих обоюдные интересы.