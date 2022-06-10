https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794591562.html

Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении

Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении - РИА Новости, 10.06.2022

Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении

Президент России Владимир Путин высказал признательность властям Туркмении за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:54

2022-06-10T15:54

2022-06-10T16:46

владимир путин

туркмения

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал признательность властям Туркмении за бережное отношение к русскому языку и русской культуре."Мы признательны руководству Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени Пушкина - одно из ведущих учебных заведений в стане с обучением на русском языке, где преподавание осуществляется по российским образовательным государственным стандартам и учебникам", - сказал президент РФ по итогам российско-туркменских переговоров.Он также отметил, что благодарен президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову за интерес к расширению деятельности этой школы и пообещал оказать содействие в этом.

https://ria.ru/20220601/ternopol-1792413607.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, туркмения, россия, сердар бердымухамедов , русский язык в мире, в мире, культура