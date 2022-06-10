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Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении - РИА Новости, 10.06.2022
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Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении
Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении - РИА Новости, 10.06.2022
Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении
Президент России Владимир Путин высказал признательность властям Туркмении за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:54
2022-06-10T16:46
владимир путин
туркмения
россия
сердар бердымухамедов
русский язык в мире
в мире
культура
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал признательность властям Туркмении за бережное отношение к русскому языку и русской культуре."Мы признательны руководству Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени Пушкина - одно из ведущих учебных заведений в стане с обучением на русском языке, где преподавание осуществляется по российским образовательным государственным стандартам и учебникам", - сказал президент РФ по итогам российско-туркменских переговоров.Он также отметил, что благодарен президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову за интерес к расширению деятельности этой школы и пообещал оказать содействие в этом.
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владимир путин, туркмения, россия, сердар бердымухамедов , русский язык в мире, в мире, культура
15:54 10.06.2022 (обновлено: 16:46 10.06.2022)
 
Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении

Путин выразил признательность туркменским властям за бережное отношение к русскому языку

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Москве
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал признательность властям Туркмении за бережное отношение к русскому языку и русской культуре.
"Мы признательны руководству Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени Пушкина - одно из ведущих учебных заведений в стане с обучением на русском языке, где преподавание осуществляется по российским образовательным государственным стандартам и учебникам", - сказал президент РФ по итогам российско-туркменских переговоров.
Он также отметил, что благодарен президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову за интерес к расширению деятельности этой школы и пообещал оказать содействие в этом.
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