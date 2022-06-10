https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794552739.html

Путин пообещал посетить Туркмению

Путин пообещал посетить Туркмению - РИА Новости, 10.06.2022

Путин пообещал посетить Туркмению

Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и приехать в страну с официальным визитом. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:08

2022-06-10T14:08

2022-06-10T14:37

туркмения

россия

политика

владимир путин

сердар бердымухамедов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и приехать в страну с официальным визитом.В пятницу главы двух государств проводят переговоры в Кремле. По итогам встречи планируется подписать декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Туркменией. Бердымухамедов пригласил Путина посетить Туркмению в любое удобное время. "Обязательно воспользуюсь приглашением", - сказал глава российского государства.Со своей стороны, Бердымухамедов сообщил, что это его первый визит в Россию в качестве президента. Он отметил, что в этом году РФ и Туркмения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Кроме того, в этом году страны отмечают 20-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве, который способствовал развитию российско-туркменских отношений, основанный на взаимном доверии и учете интересов."В Туркменистане и Российской Федерации высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве", - сказал президент Туркмении.Он напомнил, что на сегодняшний день между Ашхабадом и Москвой подписано более тысячи международных документов. "Говоря о торгово-экономических отношениях, хотел бы отметить, что Российская Федерация является одним из крупных торговых партнеров Туркменистана. Экономическое сотрудничество касается не только энергетики, но и промышленности, транспорта", - отметил Бердымухамедов. Он также сообщил, что сегодня Туркмения не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники в РФ, но и предоставляет российским компаниям активно участвовать в реализации экономических проектов на своей территории.Президент Туркмении сообщил Путину, что предыдущий туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов передавал ему привет.

https://ria.ru/20220524/turkmeniya-1790393568.html

https://ria.ru/20220518/orden-1789258867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

туркмения, россия, политика, владимир путин, сердар бердымухамедов