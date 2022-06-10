https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794552739.html
Путин пообещал посетить Туркмению
Путин пообещал посетить Туркмению - РИА Новости, 10.06.2022
Путин пообещал посетить Туркмению
Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и приехать в страну с официальным визитом. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:08
2022-06-10T14:08
2022-06-10T14:37
туркмения
россия
политика
владимир путин
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и приехать в страну с официальным визитом.В пятницу главы двух государств проводят переговоры в Кремле. По итогам встречи планируется подписать декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Туркменией. Бердымухамедов пригласил Путина посетить Туркмению в любое удобное время. "Обязательно воспользуюсь приглашением", - сказал глава российского государства.Со своей стороны, Бердымухамедов сообщил, что это его первый визит в Россию в качестве президента. Он отметил, что в этом году РФ и Туркмения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Кроме того, в этом году страны отмечают 20-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве, который способствовал развитию российско-туркменских отношений, основанный на взаимном доверии и учете интересов."В Туркменистане и Российской Федерации высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве", - сказал президент Туркмении.Он напомнил, что на сегодняшний день между Ашхабадом и Москвой подписано более тысячи международных документов. "Говоря о торгово-экономических отношениях, хотел бы отметить, что Российская Федерация является одним из крупных торговых партнеров Туркменистана. Экономическое сотрудничество касается не только энергетики, но и промышленности, транспорта", - отметил Бердымухамедов. Он также сообщил, что сегодня Туркмения не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники в РФ, но и предоставляет российским компаниям активно участвовать в реализации экономических проектов на своей территории.Президент Туркмении сообщил Путину, что предыдущий туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов передавал ему привет.
https://ria.ru/20220524/turkmeniya-1790393568.html
https://ria.ru/20220518/orden-1789258867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, россия, политика, владимир путин, сердар бердымухамедов
14:08 10.06.2022 (обновлено: 14:37 10.06.2022)
Путин пообещал посетить Туркмению
Путин пообещал воспользоваться приглашением Бердымухамедова и посетить Туркмению
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и приехать в страну с официальным визитом.
В пятницу главы двух государств проводят переговоры в Кремле. По итогам встречи планируется подписать декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией
и Туркменией
. Бердымухамедов пригласил Путина посетить Туркмению в любое удобное время. "Обязательно воспользуюсь приглашением", - сказал глава российского государства.
Со своей стороны, Бердымухамедов сообщил, что это его первый визит в Россию в качестве президента. Он отметил, что в этом году РФ и Туркмения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Кроме того, в этом году страны отмечают 20-летие подписания договора о дружбе и сотрудничестве, который способствовал развитию российско-туркменских отношений, основанный на взаимном доверии и учете интересов.
"В Туркменистане и Российской Федерации высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве", - сказал президент Туркмении.
Он напомнил, что на сегодняшний день между Ашхабадом
и Москвой
подписано более тысячи международных документов. "Говоря о торгово-экономических отношениях, хотел бы отметить, что Российская Федерация является одним из крупных торговых партнеров Туркменистана. Экономическое сотрудничество касается не только энергетики, но и промышленности, транспорта", - отметил Бердымухамедов. Он также сообщил, что сегодня Туркмения не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники в РФ, но и предоставляет российским компаниям активно участвовать в реализации экономических проектов на своей территории.
Президент Туркмении сообщил Путину, что предыдущий туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов
передавал ему привет.