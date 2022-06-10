https://ria.ru/20220610/turizm-1794621005.html

Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм

Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм - РИА Новости, 10.06.2022

Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм

Главы трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных межрегиональных туристических продуктов и... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:09

2022-06-10T17:09

2022-06-10T17:50

тюменская область

александр моор

алексей текслер

вадим шумков

курганская область

тюменская область

челябинск

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg

ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Главы трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных межрегиональных туристических продуктов и туристической инфраструктуры, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма на совещании по вопросам развития туризма на территории Уральского федерального округа подписали губернаторы Тюменской, Челябинской и Курганской областей Александр Моор, Алексей Текслер и Вадим Шумков."Мы должны разработать общие туристические продукты и все вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории", - прокомментировал Александр Моор.Согласно документу, регионы намерены развивать прямые партнерские отношения в сфере туризма, что должно позитивно отразиться на экономике территорий, появлении совместных межрегиональных туристических продуктов и туристической инфраструктуры, следует из сообщения информцентра правительства Тюменской области. Отмечается, что соглашением также предусмотрено формирование автомобильного маршрута по направлению Челябинск – Шадринск – Тюмень.

https://ria.ru/20220610/avtodoroga-1794537107.html

https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html

курганская область

тюменская область

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр моор, алексей текслер, вадим шумков, курганская область, тюменская область, челябинск, новости - туризм