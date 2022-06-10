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Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм - РИА Новости, 10.06.2022
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Тюменская область
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Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм
Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм - РИА Новости, 10.06.2022
Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм
Главы трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных межрегиональных туристических продуктов и... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:09
2022-06-10T17:50
тюменская область
александр моор
алексей текслер
вадим шумков
курганская область
тюменская область
челябинск
новости - туризм
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ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Главы трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных межрегиональных туристических продуктов и туристической инфраструктуры, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма на совещании по вопросам развития туризма на территории Уральского федерального округа подписали губернаторы Тюменской, Челябинской и Курганской областей Александр Моор, Алексей Текслер и Вадим Шумков."Мы должны разработать общие туристические продукты и все вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории", - прокомментировал Александр Моор.Согласно документу, регионы намерены развивать прямые партнерские отношения в сфере туризма, что должно позитивно отразиться на экономике территорий, появлении совместных межрегиональных туристических продуктов и туристической инфраструктуры, следует из сообщения информцентра правительства Тюменской области. Отмечается, что соглашением также предусмотрено формирование автомобильного маршрута по направлению Челябинск – Шадринск – Тюмень.
https://ria.ru/20220610/avtodoroga-1794537107.html
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александр моор, алексей текслер, вадим шумков, курганская область, тюменская область, челябинск, новости - туризм
17:09 10.06.2022 (обновлено: 17:50 10.06.2022)
 
Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм

Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать межрегиональный туризм

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Главы трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве в реализации совместных межрегиональных туристических продуктов и туристической инфраструктуры, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма на совещании по вопросам развития туризма на территории Уральского федерального округа подписали губернаторы Тюменской, Челябинской и Курганской областей Александр Моор, Алексей Текслер и Вадим Шумков.
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Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут
"Мы должны разработать общие туристические продукты и все вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории", - прокомментировал Александр Моор.
Согласно документу, регионы намерены развивать прямые партнерские отношения в сфере туризма, что должно позитивно отразиться на экономике территорий, появлении совместных межрегиональных туристических продуктов и туристической инфраструктуры, следует из сообщения информцентра правительства Тюменской области. Отмечается, что соглашением также предусмотрено формирование автомобильного маршрута по направлению ЧелябинскШадринскТюмень.

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