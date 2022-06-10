https://ria.ru/20220610/turizm-1794445955.html

Туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях

Туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях - РИА Новости, 10.06.2022

Туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях

Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T04:33

2022-06-10T04:33

2022-06-10T06:21

туризм

турция

египет

таиланд

интурист

anex tour

россия

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости/Прайм. Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, такая практика уже применяется в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане, рассказали РИА Новости представители отрасли."Оплату экскурсий заранее и в рублях мы стали внедрять с марта, потому что началось много запросов в связи с тем, что во многих странах карта "Мир" не работает, кто-то не хочет везти с собой много наличной валюты, а другие переживают, что на месте у них может не быть такой возможности", - рассказали в пресс-службе "Интуриста".Практику включения оплаты за экскурсию в единый турпакет "Интурист" уже внедрил для поездок в Армению, Узбекистан, Египет, Таиланд. "Сейчас работаем над тем, чтобы экскурсии покупали заранее и в ряд арабских стран", - уточнили в туроператоре."Мы начали эту практику со Стамбула, потому что туда чаще всего покупаются туры выходного дня и туристы хотят заранее взять экскурсию, чтобы загодя спланировать свое время. В Анталье, например, другая модель отдыха: сначала туристы отдыхают на пляже, а только потом думают об экскурсиях, поэтому там пока они покупаются у гидов. Во-первых, потому что в Турции работает карта "Мир", а во-вторых, можно получить дополнительную скидку и приобрести экскурсию дешевле, чем при предварительном бронировании", - пояснили в "Интуристе".Добавить экскурсии при бронировании тура в Турцию предлагает и Anex Tour. "Мы внедрили продажу экскурсий в систему бронирования по всем доступным курортам Турции. Стоит отметить, что для Эгейского региона запуск предварительного бронирования экскурсий реализован впервые. Важно отметить, что оплата в данном случае производится рублями, а не валюте, как это было ранее", - сообщили РИА Новости в туроператоре."На сегодняшний день к бронированию доступны не все экскурсии по Турции, их список будет существенно расширяться в ближайшее время. Уже сейчас возможно добавление таких программ как "Демре - Мира - Кекова", "Каппадокия (два дня)", "Памуккале + озеро Салда (два дня)", "Премиальная экскурсия в Памуккале", "Стамбул" и другие", - заключили в Anex Tour.

https://ria.ru/20220609/antalya-1794214937.html

турция

египет

таиланд

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турция, египет, таиланд, интурист, anex tour, россия, в мире