https://ria.ru/20220610/trafigura-1794474225.html
Trafigura намерена выйти из проекта "Восток Ойл"
Trafigura намерена выйти из проекта "Восток Ойл" - РИА Новости, 10.06.2022
Trafigura намерена выйти из проекта "Восток Ойл"
Нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из реализуемого "Роснефтью" проекта "Восток Ойл", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:27
2022-06-10T10:27
2022-06-10T10:41
экономика
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из реализуемого "Роснефтью" проекта "Восток Ойл", говорится в сообщении компании."Группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о пересмотре своего десятипроцентного… пакета акций в проекте "Восток Ойл" с намерением выйти из него", - говорится в отчете компании.Также подчеркивается, что Trafigura продолжит в полном объеме соблюдать все применимые последующие пакеты санкций.Компания еще в марте заявляла о том, что рассматривает варианты в отношении своей доли в проекте "Восток Ойл". Тогда же Trafigura сообщала, что замораживает свои инвестиции в России. Решение, как поясняла компания, продиктовано событиями на Украине.В 2020 году сингапурский нефтетрейдер Trafigura приобрел в "Восток Ойле" 10%. Сумма сделки оценивалась в 7 миллиардов евро. Еще 5% "Роснефть" в 2021 году продала консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy, стоимость сделки составила 3,5 миллиарда евро."Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
https://radiosputnik.ria.ru/20220610/orban-1794474562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
10:27 10.06.2022 (обновлено: 10:41 10.06.2022)
Trafigura намерена выйти из проекта "Восток Ойл"
Нефтетрейдер Trafigura намерен выйти из проекта "Восток Ойл"