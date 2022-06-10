https://ria.ru/20220610/tovarooborot-1794554123.html
Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией
Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией - РИА Новости, 10.06.2022
Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией
Торговый оборот между РФ и Туркменией за первое полугодие 2022 г увеличился на 40%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:15
2022-06-10T14:15
2022-06-10T14:15
сердар бердымухамедов
россия
туркмения
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торговый оборот между РФ и Туркменией за первое полугодие 2022 г увеличился на 40%, сообщил президент России Владимир Путин."За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился – на 10% с небольшим, зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение – больше 40%. И это очень серьезное движение вперед", - сказал Путин на встрече с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.Также президент России отметил, что страны недавно отметили юбилейные даты, в том числе 30-летие подписания дипломатических отношений, а также развивают отношения по всем направлениям."И мне очень приятно отметить, что они действительно не формальны, а по сути являются стратегическими", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220610/putin-1794553039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сердар бердымухамедов , россия, туркмения, владимир путин
Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией
Путин: торговый оборот между Россией и Туркменией в первом полугодии увеличился на 40%