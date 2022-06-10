https://ria.ru/20220610/tovarooborot-1794554123.html

Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией

Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией - РИА Новости, 10.06.2022

Путин оценил торговый оборот между Россией и Туркменией

Торговый оборот между РФ и Туркменией за первое полугодие 2022 г увеличился на 40%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:15

2022-06-10T14:15

2022-06-10T14:15

сердар бердымухамедов

россия

туркмения

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торговый оборот между РФ и Туркменией за первое полугодие 2022 г увеличился на 40%, сообщил президент России Владимир Путин."За пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился – на 10% с небольшим, зато сегодня несмотря на все внешние сложности за первый квартал увеличение – больше 40%. И это очень серьезное движение вперед", - сказал Путин на встрече с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.Также президент России отметил, что страны недавно отметили юбилейные даты, в том числе 30-летие подписания дипломатических отношений, а также развивают отношения по всем направлениям."И мне очень приятно отметить, что они действительно не формальны, а по сути являются стратегическими", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220610/putin-1794553039.html

россия

туркмения

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Наталья Макарова

сердар бердымухамедов , россия, туркмения, владимир путин