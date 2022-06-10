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Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань - РИА Новости, 10.06.2022
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Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань
Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань - РИА Новости, 10.06.2022
Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань
Китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая и добиться независимости острова, даже ценой войны, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:47
2022-06-10T17:49
в мире
китай
тайвань
у цянь
сша
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая и добиться независимости острова, даже ценой войны, заявил в пятницу официальный представитель минобороны КНР У Цянь.В пятницу на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. После переговоров У Цянь провел брифинг для освещающих событие журналистов."Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости", - заявил У Цянь, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.Ранее У Цянь заявлял, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, у цянь, сша
17:47 10.06.2022 (обновлено: 17:49 10.06.2022)
 
Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань

Представитель МО КНР У Цянь: Пекин любой ценой будет бороться с попытками отделить Тайвань

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая и добиться независимости острова, даже ценой войны, заявил в пятницу официальный представитель минобороны КНР У Цянь.
В пятницу на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. После переговоров У Цянь провел брифинг для освещающих событие журналистов.
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"Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости", - заявил У Цянь, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.
Ранее У Цянь заявлял, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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