https://ria.ru/20220610/tayvan-1794635893.html

Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань

Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань - РИА Новости, 10.06.2022

Минобороны Китая пообещало любой ценой бороться за Тайвань

Китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая и добиться независимости острова, даже ценой войны, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:47

2022-06-10T17:47

2022-06-10T17:49

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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам отделить Тайвань от Китая и добиться независимости острова, даже ценой войны, заявил в пятницу официальный представитель минобороны КНР У Цянь.В пятницу на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. После переговоров У Цянь провел брифинг для освещающих событие журналистов."Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости", - заявил У Цянь, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.Ранее У Цянь заявлял, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220604/vliyanie-1793067011.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, у цянь, сша