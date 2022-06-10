https://ria.ru/20220610/svedeniya-1794676225.html

Правительство расширит список сведений, запрещенных к передаче иностранцам

Правительство расширит список сведений, запрещенных к передаче иностранцам - РИА Новости, 10.06.2022

Правительство расширит список сведений, запрещенных к передаче иностранцам

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает расширить перечень технологий и информации, которые запрещается передавать иностранцам,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:57

2022-06-10T19:57

2022-06-10T19:57

общество

россия

технологии

госдума рф

правительство рф

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает расширить перечень технологий и информации, которые запрещается передавать иностранцам, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Законопроектом предлагается установить наказание за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу данных сведений в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения или в отношении оружия массового поражения или средств его доставки наказываются лишением свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220610/inoagent-1794486180.html

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общество, россия, технологии, госдума рф, правительство рф