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Правительство расширит список сведений, запрещенных к передаче иностранцам
Правительство расширит список сведений, запрещенных к передаче иностранцам - РИА Новости, 10.06.2022
Правительство расширит список сведений, запрещенных к передаче иностранцам
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает расширить перечень технологий и информации, которые запрещается передавать иностранцам,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:57
2022-06-10T19:57
2022-06-10T19:57
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает расширить перечень технологий и информации, которые запрещается передавать иностранцам, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Законопроектом предлагается установить наказание за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу данных сведений в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения или в отношении оружия массового поражения или средств его доставки наказываются лишением свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
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общество, россия, технологии, госдума рф, правительство рф
Правительство расширит список сведений, запрещенных к передаче иностранцам
В Госдуму внесли проект о расширении списка сведений, запрещенных к передаче иностранцам