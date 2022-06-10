https://ria.ru/20220610/stoltenberg-1794560543.html

Столтенберг посетит Швецию и Финляндию

Столтенберг посетит Швецию и Финляндию - РИА Новости, 10.06.2022

Столтенберг посетит Швецию и Финляндию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:34

2022-06-10T14:34

2022-06-10T14:44

в мире

швеция

финляндия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию, сообщила пресс-служба альянса.Отмечается, что в воскресенье в Финляндии Столтенберг проведет встречи с президентом и главой МИД страны, в понедельник в Швеции встретится со шведским премьер-министром. По итогам встреч планируются совместные пресс-конференции.

https://ria.ru/20220609/nato-1794193643.html

швеция

финляндия

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Кирилл Волков

в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг