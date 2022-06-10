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Столтенберг посетит Швецию и Финляндию - РИА Новости, 10.06.2022
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Столтенберг посетит Швецию и Финляндию
Столтенберг посетит Швецию и Финляндию - РИА Новости, 10.06.2022
Столтенберг посетит Швецию и Финляндию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:34
2022-06-10T14:44
в мире
швеция
финляндия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию, сообщила пресс-служба альянса.Отмечается, что в воскресенье в Финляндии Столтенберг проведет встречи с президентом и главой МИД страны, в понедельник в Швеции встретится со шведским премьер-министром. По итогам встреч планируются совместные пресс-конференции.
https://ria.ru/20220609/nato-1794193643.html
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в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг
14:34 10.06.2022 (обновлено: 14:44 10.06.2022)
 
Столтенберг посетит Швецию и Финляндию

Генсек НАТО Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию, сообщила пресс-служба альянса.
Отмечается, что в воскресенье в Финляндии Столтенберг проведет встречи с президентом и главой МИД страны, в понедельник в Швеции встретится со шведским премьер-министром. По итогам встреч планируются совместные пресс-конференции.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 11:36
Стала известна причина отмены визита генсека НАТО в Германию
 
В миреШвецияФинляндияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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