https://ria.ru/20220610/stoltenberg-1794560543.html
Столтенберг посетит Швецию и Финляндию
Столтенберг посетит Швецию и Финляндию - РИА Новости, 10.06.2022
Столтенберг посетит Швецию и Финляндию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:34
2022-06-10T14:34
2022-06-10T14:44
в мире
швеция
финляндия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию, сообщила пресс-служба альянса.Отмечается, что в воскресенье в Финляндии Столтенберг проведет встречи с президентом и главой МИД страны, в понедельник в Швеции встретится со шведским премьер-министром. По итогам встреч планируются совместные пресс-конференции.
https://ria.ru/20220609/nato-1794193643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, нато, йенс столтенберг
14:34 10.06.2022 (обновлено: 14:44 10.06.2022)
Столтенберг посетит Швецию и Финляндию
Генсек НАТО Столтенберг 12-13 июня посетит Швецию и Финляндию