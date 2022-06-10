Украинские военные размещают вооружение в школах на территории ДНР
Минобороны: украинские военные размещают свои позиции и вооружение в школах в ДНР
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские военные и боевики нацбатов размещают в школах, других образовательных учреждениях и объектах гражданской промышленности в ДНР свои позиции и размещают тяжелое вооружение, заявил в пятницу на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Донецкой Народной Республике, в Славянске, в зданиях станции юных техников и школы №7 (улица Энергетиков), оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории - бронетехника и артиллерийские орудия", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в Доброполье - в школе-интернате, спецшколе №4 и лицее №5, а также в общеобразовательной школе №7, - размещены подразделения украинских военных и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. Кроме того, в селе Клебан-Бык, вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы, украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжелое вооружение и РСЗО.
"В Краматорске, в помещениях мебельной фабрики, развернут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия", - рассказал Мизинцев.
При этом, по его словам, украинские националисты жестко пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться из этих населенных пунктов в безопасные районы. Боевики умышленно обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики, провоцируя на ответный огонь, чтобы по отработанному сценарию возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.
"Подобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют свое бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Преступления киевского режима по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций", - считает Мизинцев.