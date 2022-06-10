https://ria.ru/20220610/spetsoperatsiya-1794692484.html

Украинские военные размещают вооружение в школах на территории ДНР

Украинские военные размещают вооружение в школах на территории ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские военные размещают вооружение в школах на территории ДНР

Украинские военные и боевики нацбатов размещают в школах, других образовательных учреждениях и объектах гражданской промышленности в ДНР свои позиции и... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:35

2022-06-10T21:35

2022-06-10T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

славянск

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские военные и боевики нацбатов размещают в школах, других образовательных учреждениях и объектах гражданской промышленности в ДНР свои позиции и размещают тяжелое вооружение, заявил в пятницу на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике, в Славянске, в зданиях станции юных техников и школы №7 (улица Энергетиков), оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории - бронетехника и артиллерийские орудия", - сказал Мизинцев.Он добавил, что в Доброполье - в школе-интернате, спецшколе №4 и лицее №5, а также в общеобразовательной школе №7, - размещены подразделения украинских военных и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. Кроме того, в селе Клебан-Бык, вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы, украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжелое вооружение и РСЗО."В Краматорске, в помещениях мебельной фабрики, развернут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия", - рассказал Мизинцев.При этом, по его словам, украинские националисты жестко пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться из этих населенных пунктов в безопасные районы. Боевики умышленно обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики, провоцируя на ответный огонь, чтобы по отработанному сценарию возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов."Подобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют свое бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Преступления киевского режима по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций", - считает Мизинцев.

https://ria.ru/20220610/gorlovka-1794668493.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, славянск, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф