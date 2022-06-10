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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:44
2022-06-10T15:32
инфографика
украина
россия
спецоперация
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения ЛНР и ДНР при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль Владимировку, Липовое, Ставки и Триполье. Кроме того, шли бои за овладение Славянском, Золотым и Лисичанском. В Северодонецке осуществлялась зачистка химкомбината "Азот", на территории которого заминированы емкости с опасными веществами (азотной кислотой, аммиаком и аммиачной селитрой).Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 376 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 64 пункта управления, 16 складов боеприпасов и горючего. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета (Су-25 и МиГ-29) и пять беспилотников. Нанесен удар по харьковскому предприятию, специализирующемуся на восстановлении поврежденной боевой техники.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотников, 336 зенитных ракетных комплексов, 499 реактивных систем залпового огня, 3484 танка и другие бронемашины, 1843 орудия полевой артиллерии и 3528 единиц автомобильной техники.
украина
россия
донецкая народная республика
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украина, россия, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, инфографика
14:44 10.06.2022 (обновлено: 15:32 10.06.2022)
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 июня 2022 года

За минувшие сутки подразделения ЛНР и ДНР при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль Владимировку, Липовое, Ставки и Триполье. Кроме того, шли бои за овладение Славянском, Золотым и Лисичанском. В Северодонецке осуществлялась зачистка химкомбината "Азот", на территории которого заминированы емкости с опасными веществами (азотной кислотой, аммиаком и аммиачной селитрой).
Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 376 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 64 пункта управления, 16 складов боеприпасов и горючего. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета (Су-25 и МиГ-29) и пять беспилотников. Нанесен удар по харьковскому предприятию, специализирующемуся на восстановлении поврежденной боевой техники.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотников, 336 зенитных ракетных комплексов, 499 реактивных систем залпового огня, 3484 танка и другие бронемашины, 1843 орудия полевой артиллерии и 3528 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаУкраинаРоссияСпецоперацияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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