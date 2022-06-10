14:32 10.06.2022 (обновлено: 16:10 10.06.2022)
Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился
Литовский депутат Малдейкис пригрозил Москве расторжением Поляновского договора 1634 года
Вид на Соборную гору в Смоленске
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики.
На своей странице в твиттере он опубликовал пост, в котором заявил, что если в Москве решатся на такой шаг, Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. По его мнению, в этом случае нужно будет "вернуть" некоторые территории Великому княжеству Литовскому". "Смоленск — это Литва", — посчитал депутат.
Пользователи Сети усомнились в правомерности подобных действий и напомнили Малдейкису о нынешнем положении его страны.
"Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства. Владислав отказался от своих претензий на российский престол и вернул России королевские знаки отличия. Он потерпел поражение", — подчеркнул El Huasteso.
"Есть одно важное отличие. У России есть возможности осуществить задуманное. А Литва не в состоянии исполнить ваши желания. Кстати, вы не забыли, кто подарил Литве Вильнюсский край в 1939 году? Это был Сталин, так что Россия может, например, отменить свое решение и вернуть его Польше", — добавил Dariusz Smaga.
"О нет, сейчас придет злая Монгольская империя и захочет вернуть всю свою территорию", — сыронизировал gandalv.
"Нам тогда опять со шведами воевать?" — задался вопросом Mariusz Szulc.
"Литва теперь не королевство и даже не княжество, так что сначала нужно им стать, а уже потом о чем-то говорить", — подытожили пользователи.
Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". В нем говорится, что оно незаконно, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции Советского Союза, в частности, касающихся проведения референдума о выходе и переходном периоде для рассмотрения спорных вопросов.