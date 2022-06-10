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Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился - РИА Новости, 10.06.2022
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Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился
Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился - РИА Новости, 10.06.2022
Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился
Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:32
2022-06-10T16:10
литва
москва
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики.На своей странице в твиттере он опубликовал пост, в котором заявил, что если в Москве решатся на такой шаг, Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. По его мнению, в этом случае нужно будет "вернуть" некоторые территории Великому княжеству Литовскому". "Смоленск — это Литва", — посчитал депутат.Пользователи Сети усомнились в правомерности подобных действий и напомнили Малдейкису о нынешнем положении его страны."Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства. Владислав отказался от своих претензий на российский престол и вернул России королевские знаки отличия. Он потерпел поражение", — подчеркнул El Huasteso."Есть одно важное отличие. У России есть возможности осуществить задуманное. А Литва не в состоянии исполнить ваши желания. Кстати, вы не забыли, кто подарил Литве Вильнюсский край в 1939 году? Это был Сталин, так что Россия может, например, отменить свое решение и вернуть его Польше", — добавил Dariusz Smaga."О нет, сейчас придет злая Монгольская империя и захочет вернуть всю свою территорию", — сыронизировал gandalv."Нам тогда опять со шведами воевать?" — задался вопросом Mariusz Szulc."Уверен, США будут рады возвращению границ 1634 года, по крайней мере коренное население Америки точно будет", — пошутил notdrowningjustwavin."Литва теперь не королевство и даже не княжество, так что сначала нужно им стать, а уже потом о чем-то говорить", — подытожили пользователи.Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". В нем говорится, что оно незаконно, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции Советского Союза, в частности, касающихся проведения референдума о выходе и переходном периоде для рассмотрения спорных вопросов.
https://ria.ru/20220608/drevesina-1794121388.html
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литва, москва, единая россия, госдума рф, россия
14:32 10.06.2022 (обновлено: 16:10 10.06.2022)
 
Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился

Литовский депутат Малдейкис пригрозил Москве расторжением Поляновского договора 1634 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Соборную гору в Смоленске
Вид на Соборную гору в Смоленске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Соборную гору в Смоленске
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики.
На своей странице в твиттере он опубликовал пост, в котором заявил, что если в Москве решатся на такой шаг, Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. По его мнению, в этом случае нужно будет "вернуть" некоторые территории Великому княжеству Литовскому". "Смоленск — это Литва", — посчитал депутат.
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Пользователи Сети усомнились в правомерности подобных действий и напомнили Малдейкису о нынешнем положении его страны.
"Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства. Владислав отказался от своих претензий на российский престол и вернул России королевские знаки отличия. Он потерпел поражение", — подчеркнул El Huasteso.
"Есть одно важное отличие. У России есть возможности осуществить задуманное. А Литва не в состоянии исполнить ваши желания. Кстати, вы не забыли, кто подарил Литве Вильнюсский край в 1939 году? Это был Сталин, так что Россия может, например, отменить свое решение и вернуть его Польше", — добавил Dariusz Smaga.
"О нет, сейчас придет злая Монгольская империя и захочет вернуть всю свою территорию", — сыронизировал gandalv.
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"Литва теперь не королевство и даже не княжество, так что сначала нужно им стать, а уже потом о чем-то говорить", — подытожили пользователи.
Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". В нем говорится, что оно незаконно, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции Советского Союза, в частности, касающихся проведения референдума о выходе и переходном периоде для рассмотрения спорных вопросов.
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