https://ria.ru/20220610/smolensk-1794559130.html

Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился

Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился - РИА Новости, 10.06.2022

Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск и опозорился

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:32

2022-06-10T14:32

2022-06-10T16:10

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Депутат литовского сейма Матас Малдейкис прокомментировал предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать постановление о признании независимости республики.На своей странице в твиттере он опубликовал пост, в котором заявил, что если в Москве решатся на такой шаг, Вильнюс отзовет Поляновский мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой. По его мнению, в этом случае нужно будет "вернуть" некоторые территории Великому княжеству Литовскому". "Смоленск — это Литва", — посчитал депутат.Пользователи Сети усомнились в правомерности подобных действий и напомнили Малдейкису о нынешнем положении его страны."Та война была между Речью Посполитой и Россией и закончилась победой Русского царства. Владислав отказался от своих претензий на российский престол и вернул России королевские знаки отличия. Он потерпел поражение", — подчеркнул El Huasteso."Есть одно важное отличие. У России есть возможности осуществить задуманное. А Литва не в состоянии исполнить ваши желания. Кстати, вы не забыли, кто подарил Литве Вильнюсский край в 1939 году? Это был Сталин, так что Россия может, например, отменить свое решение и вернуть его Польше", — добавил Dariusz Smaga."О нет, сейчас придет злая Монгольская империя и захочет вернуть всю свою территорию", — сыронизировал gandalv."Нам тогда опять со шведами воевать?" — задался вопросом Mariusz Szulc."Уверен, США будут рады возвращению границ 1634 года, по крайней мере коренное население Америки точно будет", — пошутил notdrowningjustwavin."Литва теперь не королевство и даже не княжество, так что сначала нужно им стать, а уже потом о чем-то говорить", — подытожили пользователи.Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". В нем говорится, что оно незаконно, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции Советского Союза, в частности, касающихся проведения референдума о выходе и переходном периоде для рассмотрения спорных вопросов.

https://ria.ru/20220608/drevesina-1794121388.html

https://ria.ru/20220609/memorial-1794425769.html

https://ria.ru/20220601/pamyatniki-1792327900.html

литва

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Станислав Ванд

литва, москва, единая россия, госдума рф, россия