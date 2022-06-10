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Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/slavyansk-1794555743.html
Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР
Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022
Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР
В населенных пунктах вокруг Славянска ВСУ сконцентрировали десятки тысяч бойцов, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин в эфире РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:21
2022-06-10T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В населенных пунктах вокруг Славянска ВСУ сконцентрировали десятки тысяч бойцов, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин в эфире телеканала "Россия 1".О том, что войска Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продвигаются в сторону Славянска и уже освободили 235 населенных пунктов, сегодня сообщили в штабе обороны ДНР.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
славянск
донецкая народная республика
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в мире, славянск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:21 10.06.2022 (обновлено: 15:45 10.06.2022)
 
Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР

Замглавы Мининформа ДНР Ольхин: вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных

© РИА Новости . Андрей СтенинОполченцы на въезде в город Славянск
Ополченцы на въезде в город Славянск - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Ополченцы на въезде в город Славянск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В населенных пунктах вокруг Славянска ВСУ сконцентрировали десятки тысяч бойцов, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин в эфире телеканала "Россия 1".
"От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60-70 точно", — уточнил чиновник.
О том, что войска Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продвигаются в сторону Славянска и уже освободили 235 населенных пунктов, сегодня сообщили в штабе обороны ДНР.
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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