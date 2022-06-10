https://ria.ru/20220610/slavyansk-1794555743.html

Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР

Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР

В населенных пунктах вокруг Славянска ВСУ сконцентрировали десятки тысяч бойцов, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин в эфире РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:21

2022-06-10T14:21

2022-06-10T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783572792_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_6a55539edc31b2e60bf63a0abdd66948.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В населенных пунктах вокруг Славянска ВСУ сконцентрировали десятки тысяч бойцов, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин в эфире телеканала "Россия 1".О том, что войска Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продвигаются в сторону Славянска и уже освободили 235 населенных пунктов, сегодня сообщили в штабе обороны ДНР.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

славянск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, славянск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр