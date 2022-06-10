14:21 10.06.2022 (обновлено: 15:45 10.06.2022)
Вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных, считают в ДНР
Замглавы Мининформа ДНР Ольхин: вокруг Славянска находятся 60-70 тысяч украинских военных
Ополченцы на въезде в город Славянск. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В населенных пунктах вокруг Славянска ВСУ сконцентрировали десятки тысяч бойцов, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Артем Ольхин в эфире телеканала "Россия 1".
"От Авдеевки до Славянска практически все одна городская агломерация. Там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, тысяч 60-70 точно", — уточнил чиновник.
О том, что войска Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продвигаются в сторону Славянска и уже освободили 235 населенных пунктов, сегодня сообщили в штабе обороны ДНР.
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.