https://ria.ru/20220610/sklad-1794674007.html
В порту Усть-Луга загорелся склад
В порту Усть-Луга загорелся склад - РИА Новости, 10.06.2022
В порту Усть-Луга загорелся склад
Пожар произошел на складе на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, в настоящее время по факту пожара проводится проверка,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:47
2022-06-10T19:47
2022-06-10T19:47
происшествия
усть-луга
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир владимиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пожар произошел на складе на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, в настоящее время по факту пожара проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова проводится проверка в связи с возгоранием склада на территории в морском порту Усть-Луга. По предварительным данным, 10 июня около 17.20 произошло возгорание склада. Пострадавших нет, работают службы МЧС России для ликвидации очага возгорания", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор и его заместитель."Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям ответственных лиц, соблюдения ими противопожарной безопасности, при наличии оснований примет меры", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20220609/ploschadka-1794327995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-луга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир владимиров
В порту Усть-Луга загорелся склад
В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар на складе, пострадавших нет