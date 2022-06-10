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В порту Усть-Луга загорелся склад - РИА Новости, 10.06.2022
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В порту Усть-Луга загорелся склад
В порту Усть-Луга загорелся склад - РИА Новости, 10.06.2022
В порту Усть-Луга загорелся склад
Пожар произошел на складе на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, в настоящее время по факту пожара проводится проверка,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:47
2022-06-10T19:47
происшествия
усть-луга
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир владимиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пожар произошел на складе на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, в настоящее время по факту пожара проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова проводится проверка в связи с возгоранием склада на территории в морском порту Усть-Луга. По предварительным данным, 10 июня около 17.20 произошло возгорание склада. Пострадавших нет, работают службы МЧС России для ликвидации очага возгорания", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор и его заместитель."Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям ответственных лиц, соблюдения ими противопожарной безопасности, при наличии оснований примет меры", - сообщает ведомство.
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происшествия, усть-луга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир владимиров
19:47 10.06.2022
 
В порту Усть-Луга загорелся склад

В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар на складе, пострадавших нет

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Пожар произошел на складе на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, в настоящее время по факту пожара проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова проводится проверка в связи с возгоранием склада на территории в морском порту Усть-Луга. По предварительным данным, 10 июня около 17.20 произошло возгорание склада. Пострадавших нет, работают службы МЧС России для ликвидации очага возгорания", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор и его заместитель.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям ответственных лиц, соблюдения ими противопожарной безопасности, при наличии оснований примет меры", - сообщает ведомство.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 16:34
В Новой Москве сгорела детская площадка
 
ПроисшествияУсть-ЛугаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир Владимиров
 
 
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