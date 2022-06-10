https://ria.ru/20220610/skidki-1794576312.html

Аэрофлот объявляет летние скидки до 60% на рейсы по России

Аэрофлот объявляет летние скидки до 60% на рейсы по России - РИА Новости, 10.06.2022

Аэрофлот объявляет летние скидки до 60% на рейсы по России

Аэрофлот в преддверии Дня России запускает грандиозную акцию и дарит скидки до 60% на полеты по внутрироссийским направлениям. Приобрести авиабилеты в рамках... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:10

2022-06-10T15:10

2022-06-10T15:42

пресс-релизы

новости - туризм

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МОСКВА, 10 июн – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в преддверии Дня России запускает грандиозную акцию и дарит скидки до 60% на полеты по внутрироссийским направлениям. Приобрести авиабилеты в рамках акции можно с 10 по 17 июня 2022 года.Полёт необходимо совершить в период с 10 июня по 31 октября 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота, а также рейсах авиакомпании "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Все таксы и сборы включены.Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.В период летних отпусков и каникул Аэрофлот планомерно увеличивает доступность авиаперевозок для всех категорий населения. Снижение стоимости билетов в пиковый сезон наиболее высокого спроса на авиаперевозки позволит тысячам россиян встретиться с близкими, провести незабываемый отпуск и совершить новые путешествия, открывая для себя страну во всем разнообразии ее природного богатства и культурного наследия.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы, новости - туризм