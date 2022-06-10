https://ria.ru/20220610/shoygu-1794455410.html

Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы

Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы - РИА Новости, 10.06.2022

Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений с окончанием учебы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:21

2022-06-10T08:21

2022-06-10T08:21

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

образование - общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений с окончанием учебы, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 2022 года с окончанием учебы", - отметили в ведомстве.Шойгу в своём поздравлении отметил, что торжественное событие выпускники отмечают в непростое для страны время, "когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины"."В этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования. Командиры всех рангов должны быть не только высококлассными специалистами, готовыми принимать нестандартные решения, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни", - сказал министр.Как уточнили в Минобороны, летом 2022 года состоится выпуск офицеров из 36 образовательных организаций военного ведомства и 30 военных учебных центров при гражданских вузах. Всего завершают обучение почти 14 тысяч офицеров, из них более 1 тысячи офицеров-слушателей - по программам магистратуры и почти 13 тысяч офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в том числе около 200 девушек.К числу популярных относятся специальности военных летчиков и штурманов, десантников, моряков, разведчиков и танкистов.

https://ria.ru/20220610/vuz-1794454558.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), образование - общество