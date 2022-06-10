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Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы - РИА Новости, 10.06.2022
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Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы
Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы - РИА Новости, 10.06.2022
Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений с окончанием учебы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:21
2022-06-10T08:21
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
образование - общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений с окончанием учебы, сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 2022 года с окончанием учебы", - отметили в ведомстве.Шойгу в своём поздравлении отметил, что торжественное событие выпускники отмечают в непростое для страны время, "когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины"."В этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования. Командиры всех рангов должны быть не только высококлассными специалистами, готовыми принимать нестандартные решения, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни", - сказал министр.Как уточнили в Минобороны, летом 2022 года состоится выпуск офицеров из 36 образовательных организаций военного ведомства и 30 военных учебных центров при гражданских вузах. Всего завершают обучение почти 14 тысяч офицеров, из них более 1 тысячи офицеров-слушателей - по программам магистратуры и почти 13 тысяч офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в том числе около 200 девушек.К числу популярных относятся специальности военных летчиков и штурманов, десантников, моряков, разведчиков и танкистов.
https://ria.ru/20220610/vuz-1794454558.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), образование - общество
08:21 10.06.2022
 
Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы

Глава Минобороны Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений с окончанием учебы, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования 2022 года с окончанием учебы", - отметили в ведомстве.
Шойгу в своём поздравлении отметил, что торжественное событие выпускники отмечают в непростое для страны время, "когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины".
"В этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования. Командиры всех рангов должны быть не только высококлассными специалистами, готовыми принимать нестандартные решения, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни", - сказал министр.
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Как уточнили в Минобороны, летом 2022 года состоится выпуск офицеров из 36 образовательных организаций военного ведомства и 30 военных учебных центров при гражданских вузах. Всего завершают обучение почти 14 тысяч офицеров, из них более 1 тысячи офицеров-слушателей - по программам магистратуры и почти 13 тысяч офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в том числе около 200 девушек.
К числу популярных относятся специальности военных летчиков и штурманов, десантников, моряков, разведчиков и танкистов.
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Образование - Общество
 
 
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