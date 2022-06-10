https://ria.ru/20220610/shkoly-1794574627.html

Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы

Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы - РИА Новости, 10.06.2022

Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы

К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:06

2022-06-10T15:06

2022-06-10T15:06

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

образование - общество

общество

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ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с докладом о программе развития области на 5 лет на конференции регионального отделения "Единой России".Он отметил, что власти готовы открывать новые общеобразовательные учреждения, в том числе, на территориях, где будут реализоваться инвестпроекты. По словам Егорова, область получает 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство школ.При этом глава региона отметил, что, по его убеждению, необходимо прекратить практику "укрупнения" и сокращения сельских школ."Школа должна быть рядом с домом. И она должна быть такой, чтобы учителя и родители и, самое, главное, ученики могли своей школой гордиться. Школа уходит – и село постепенно умирает. Мы не должны этого допустить!" - считает Егоров.

https://ria.ru/20220225/subsidiya-1774966449.html

тамбовская область

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Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, образование - общество, общество