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Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы
Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы - РИА Новости, 10.06.2022
Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы
К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:06
2022-06-10T15:06
2022-06-10T15:06
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
образование - общество
общество
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ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с докладом о программе развития области на 5 лет на конференции регионального отделения "Единой России".Он отметил, что власти готовы открывать новые общеобразовательные учреждения, в том числе, на территориях, где будут реализоваться инвестпроекты. По словам Егорова, область получает 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство школ.При этом глава региона отметил, что, по его убеждению, необходимо прекратить практику "укрупнения" и сокращения сельских школ."Школа должна быть рядом с домом. И она должна быть такой, чтобы учителя и родители и, самое, главное, ученики могли своей школой гордиться. Школа уходит – и село постепенно умирает. Мы не должны этого допустить!" - считает Егоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, образование - общество, общество
ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с докладом о программе развития области на 5 лет на конференции регионального отделения "Единой России".
"В этом году проводится капитальный ремонт 14 школ, причем в 12 из них он будет завершен к 1 сентября. Это лишь первый шаг. К концу 2023 года будет отремонтировано как минимум 23 школы. Будем вести работу не только по капитальному ремонту школ, но и по благоустройству их территорий. Кроме того, нам предстоит реализовать масштабный проект по капитальному ремонту практически всех образовательных организаций", - привели в пресс-службе обладминистрации слова Егорова.
Он отметил, что власти готовы открывать новые общеобразовательные учреждения, в том числе, на территориях, где будут реализоваться инвестпроекты. По словам Егорова, область получает 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство школ.
"Доступность качественного школьного образования во многом зависит от того, как построена сеть образовательных учреждений. У нас в области есть и начальные, и основные, и крупные средние общеобразовательные школы. Главное, что небольшие сельские школы входят в состав крупных образовательных комплексов. Таких комплексов у нас 100. Их число уменьшаться не будет. Более того, мы готовы открывать школы в тех территориях, где будут реализовываться новые инвестиционные проекты", - сказал Егоров.
При этом глава региона отметил, что, по его убеждению, необходимо прекратить практику "укрупнения" и сокращения сельских школ.
"Школа должна быть рядом с домом. И она должна быть такой, чтобы учителя и родители и, самое, главное, ученики могли своей школой гордиться. Школа уходит – и село постепенно умирает. Мы не должны этого допустить!" - считает Егоров.