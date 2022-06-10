Рейтинг@Mail.ru
Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220610/shkoly-1794574627.html
Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы
Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы - РИА Новости, 10.06.2022
Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы
К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:06
2022-06-10T15:06
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg
ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с докладом о программе развития области на 5 лет на конференции регионального отделения "Единой России".Он отметил, что власти готовы открывать новые общеобразовательные учреждения, в том числе, на территориях, где будут реализоваться инвестпроекты. По словам Егорова, область получает 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство школ.При этом глава региона отметил, что, по его убеждению, необходимо прекратить практику "укрупнения" и сокращения сельских школ."Школа должна быть рядом с домом. И она должна быть такой, чтобы учителя и родители и, самое, главное, ученики могли своей школой гордиться. Школа уходит – и село постепенно умирает. Мы не должны этого допустить!" - считает Егоров.
https://ria.ru/20220225/subsidiya-1774966449.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f3f340abe631a691cbd77091b08e7703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, максим егоров, образование - общество, общество
15:06 10.06.2022
 

Егоров: Тамбовщина получит 5 млрд рублей федеральных средств на новые школы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 10 июн – РИА Новости. К концу 2023 года в Тамбовской области будет отремонтировано минимум 23 общеобразовательных школы, сообщил врио губернатора Максим Егоров, выступивший с докладом о программе развития области на 5 лет на конференции регионального отделения "Единой России".
"В этом году проводится капитальный ремонт 14 школ, причем в 12 из них он будет завершен к 1 сентября. Это лишь первый шаг. К концу 2023 года будет отремонтировано как минимум 23 школы. Будем вести работу не только по капитальному ремонту школ, но и по благоустройству их территорий. Кроме того, нам предстоит реализовать масштабный проект по капитальному ремонту практически всех образовательных организаций", - привели в пресс-службе обладминистрации слова Егорова.
Он отметил, что власти готовы открывать новые общеобразовательные учреждения, в том числе, на территориях, где будут реализоваться инвестпроекты. По словам Егорова, область получает 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство школ.
"Доступность качественного школьного образования во многом зависит от того, как построена сеть образовательных учреждений. У нас в области есть и начальные, и основные, и крупные средние общеобразовательные школы. Главное, что небольшие сельские школы входят в состав крупных образовательных комплексов. Таких комплексов у нас 100. Их число уменьшаться не будет. Более того, мы готовы открывать школы в тех территориях, где будут реализовываться новые инвестиционные проекты", - сказал Егоров.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 10:09Тамбовская область
Тамбовская область получила федеральную субсидию на постройку трех школ
При этом глава региона отметил, что, по его убеждению, необходимо прекратить практику "укрупнения" и сокращения сельских школ.
"Школа должна быть рядом с домом. И она должна быть такой, чтобы учителя и родители и, самое, главное, ученики могли своей школой гордиться. Школа уходит – и село постепенно умирает. Мы не должны этого допустить!" - считает Егоров.
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровОбразование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала