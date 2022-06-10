https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794484620.html
Украинские военные стреляли по социальным учреждениям в Северодонецке
Украинские военные стреляли по социальным учреждениям в Северодонецке - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские военные стреляли по социальным учреждениям в Северодонецке
Житель освобожденного Северодонецка Сергей Герасимов рассказал РИА Новости, что украинские военные стреляли из "Градов" по городской школе №8. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:06
2022-06-10T11:06
2022-06-10T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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украина
одесса
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 10 июн – РИА Новости. Житель освобожденного Северодонецка Сергей Герасимов рассказал РИА Новости, что украинские военные стреляли из "Градов" по городской школе №8."Они приехали сюда из Одессы, и к нам прилеты пришли, и церковь пострадала", - сказал он, уточнив, что стреляли украинские войска."Здесь никого другого не было (кроме украинских войск – ред.). Они ставили "Грады", и те летели на старый район в сторону "Азота". Это в конце марта было", - отметил местный житель.Он сообщил, что "прилетело" и в местную школу №8, "волной выбило все окна, на третьем этаже упала плита".Другой местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный школьный класс, где упал потолок. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794481446.html
россия
украина
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жители Северодонецка о том, как украинские военные вели огонь по школам
Северодонецка местные жители рассказывают, как стоявшие там украинские военные вели огонь по школам и другим социальным учреждениям
2022-06-10T11:06
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, одесса, северодонецк
11:06 10.06.2022 (обновлено: 11:40 10.06.2022)
Украинские военные стреляли по социальным учреждениям в Северодонецке
Житель Северодонецка рассказал, что украинские военные стреляли по социальным учреждениям
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 10 июн – РИА Новости. Житель освобожденного Северодонецка Сергей Герасимов рассказал РИА Новости, что украинские военные стреляли из "Градов" по городской школе №8.
"Они приехали сюда из Одессы
, и к нам прилеты пришли, и церковь пострадала", - сказал он, уточнив, что стреляли украинские войска.
"Здесь никого другого не было (кроме украинских войск – ред.). Они ставили "Грады", и те летели на старый район в сторону "Азота". Это в конце марта было", - отметил местный житель.
Он сообщил, что "прилетело" и в местную школу №8, "волной выбило все окна, на третьем этаже упала плита".
Другой местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный школьный класс, где упал потолок. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", - отметил он.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.