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Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО - РИА Новости, 10.06.2022
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Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО - РИА Новости, 10.06.2022
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО
Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:05
2022-06-10T23:08
севастополь
безопасность
россия
украина
владимир путин
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев.По словам чиновника, отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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севастополь, безопасность, россия, украина, владимир путин, донбасс
21:05 10.06.2022 (обновлено: 23:08 10.06.2022)
 
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о тренировочной отработке систем ПВО

© РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкБоевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Родной город под надежной защитой", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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СевастопольБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ПутинДонбасс
 
 
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