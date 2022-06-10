https://ria.ru/20220610/sevastopol-1794688175.html

Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО

Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО - РИА Новости, 10.06.2022

Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:05

2022-06-10T21:05

2022-06-10T23:08

севастополь

безопасность

россия

украина

владимир путин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/54/1551845440_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_67fdf6089d5798795fc80943238243b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев.По словам чиновника, отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html

севастополь

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, безопасность, россия, украина, владимир путин, донбасс