https://ria.ru/20220610/sevastopol-1794688175.html
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО - РИА Новости, 10.06.2022
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО
Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:05
2022-06-10T21:05
2022-06-10T23:08
севастополь
безопасность
россия
украина
владимир путин
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны отработали над Севастополем в тренировочном формате, заявил губернатор города Михаил Развожаев.По словам чиновника, отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, россия, украина, владимир путин, донбасс
21:05 10.06.2022 (обновлено: 23:08 10.06.2022)
Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о тренировочной отработке систем ПВО