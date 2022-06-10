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Власти Сербии снова повысили максимальные цены на бензин
Власти Сербии снова повысили максимальные цены на бензин - РИА Новости, 10.06.2022
Власти Сербии снова повысили максимальные цены на бензин
Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 10 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 209 динаров (около 1,77 РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:08
2022-06-10T17:08
2022-06-10T17:08
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БЕЛГРАД, 10 июня – РИА Новости. Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило, что с 10 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 209 динаров (около 1,77 евро), а литра бензина "европремиум" 95 - 198 динаров (1,67 евро).Правительство Сербии ранее снова продлило действовавшие перед тем с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов до 30 июня. Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю. Акцизы снижены на 15%C 3 июня до сегодняшнего дня цена на нефтепродукты составляла 206 динаров (около 1,74 евро), а литра бензина "европремиум" 95 - 193 динара (1,63 евро). Новые, повышенные цены будут действовать до 17 июня, они вступили в силу в 15.00 (16.00 мск) в пятницу, как сообщило сербское минторговли.
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экономика, сербия, в мире
Власти Сербии снова повысили максимальные цены на бензин
Сербские власти снова повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо