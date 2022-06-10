https://ria.ru/20220610/serbiya-1794536980.html
Власти Сербии выделили финансовую помощь Украине
Власти Сербии выделили финансовую помощь Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Власти Сербии выделили финансовую помощь Украине
Кабмин Сербии выделяет через механизмы ООН вторые 3 миллиона евро помощи Украине, сообщило правительство страны. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:24
2022-06-10T13:24
2022-06-10T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
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БЕЛГРАД, 10 июня – РИА Новости. Кабмин Сербии выделяет через механизмы ООН вторые 3 миллиона евро помощи Украине, сообщило правительство страны.Президент Сербии Александр Вучич заявил 2 июня, что 77% граждан выступают против введения санкций в отношении России. При этом власти страны, по его словам, к началу июня выделили Украине помощи на более чем 3 миллиона евро и отправляли медикаменты."Правительство Сербии на сегодняшнем заседании приняло решение о выделении финансовой гуманитарной помощи для детей и беженцев на Украине в сумме трех миллионов евро. В помощь детям Украины выделены средства в размере 1,5 миллиона евро, которые будут выплачены посредством механизма Детского фонда ООН – UNICEF. Та же сумма определена и для помощи беженцам из этой страны, которая будет проведена через комиссариат ООН по делам беженцев – UNHCR", - говорится в сообщении кабмина.
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в мире, здоровье - общество, александр вучич, украина, сербия, россия, unhcr, юнисеф, оон, ситуация в днр и лнр
13:24 10.06.2022 (обновлено: 13:29 10.06.2022)
Власти Сербии выделили финансовую помощь Украине
Правительство Сербии выделило три миллиона евро Украине