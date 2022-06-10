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Российские саперы обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.06.2022
Российские саперы обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР
Более 550 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:40
2022-06-10T21:40
2022-06-10T21:40
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 550 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 966,42 гектара (в том числе за сутки - 24,63 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 17 543 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки - 553", - сообщил он.
https://ria.ru/20220530/truboprovod-1791805210.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, донбасс, донецкая народная республика
Российские саперы обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР
Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР