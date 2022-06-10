https://ria.ru/20220610/sapery-1794693892.html

Российские саперы обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.06.2022

Российские саперы обезвредили 553 взрывоопасных предмета в ДНР и ЛНР

Более 550 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:40

2022-06-10T21:40

2022-06-10T21:40

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 550 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в пятницу руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 966,42 гектара (в том числе за сутки - 24,63 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 17 543 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки - 553", - сообщил он.

https://ria.ru/20220530/truboprovod-1791805210.html

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, донбасс, донецкая народная республика