https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794666673.html

США признали, что не смогли смягчить последствия от санкций против России

США признали, что не смогли смягчить последствия от санкций против России - РИА Новости, 10.06.2022

США признали, что не смогли смягчить последствия от санкций против России

США не смогли полностью смягчить побочные эффекты для своей экономики от антироссийских санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:15

2022-06-10T19:15

2022-06-10T19:29

россия

сша

санкции в отношении россии

санкции

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США не смогли полностью смягчить побочные эффекты для своей экономики от антироссийских санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.Как заявил Вудхаус на виртуальном мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной), цель любой программы санкций максимизировать влияние на подвергнутых им и минимизировать - на собственную экономику."Во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать побочных эффектов на собственную экономику", - сказал Вудхаус.Как заявил он, в США понимали, что антироссийские санкции будут иметь цену и побочные эффекты для Штатов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире, экономика