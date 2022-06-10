https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794592294.html

Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина

Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022

Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина

Эффекты санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они еще не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:56

2022-06-10T15:56

2022-06-10T16:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Эффекты санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они еще не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались - это показывает и способность компаний к адаптации, - но говорить пока, что полный эффект санкций проявился, преждевременно. Ситуация неопределенности развивается, ситуация структурной перестройки экономики, ее способности перестроиться - это процесс, поэтому здесь какие-то выводы делать преждевременно", - заявила она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794542713.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии