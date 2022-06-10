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Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
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Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина
Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина - РИА Новости, 10.06.2022
Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина
Эффекты санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они еще не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:56
2022-06-10T16:26
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Эффекты санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они еще не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались - это показывает и способность компаний к адаптации, - но говорить пока, что полный эффект санкций проявился, преждевременно. Ситуация неопределенности развивается, ситуация структурной перестройки экономики, ее способности перестроиться - это процесс, поэтому здесь какие-то выводы делать преждевременно", - заявила она в ходе пресс-конференции.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии
15:56 10.06.2022 (обновлено: 16:26 10.06.2022)
 
Эффекты от санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ, заявила Набиуллина

Набиуллина: эффекты от антироссийских санкций пока менее острые, чем ожидал ЦБ

© Фото : пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Эффекты санкций против России пока менее острые, чем ожидал Центробанк, но полностью они еще не проявились, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Наверное, пока эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались - это показывает и способность компаний к адаптации, - но говорить пока, что полный эффект санкций проявился, преждевременно. Ситуация неопределенности развивается, ситуация структурной перестройки экономики, ее способности перестроиться - это процесс, поэтому здесь какие-то выводы делать преждевременно", - заявила она в ходе пресс-конференции.
Флаг Швейцарии на фоне здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 13:46
Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаСанкции в отношении России
 
 
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