13:46 10.06.2022 (обновлено: 15:15 10.06.2022)
Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций
Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России, ранее принятый Евросоюзом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Швейцарии на фоне здания посольства в Москве
Флаг Швейцарии на фоне здания посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Федерального совета Швейцарии.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Кроме того, министерство экономики, образования и науки Швейцарии ввело против около ста новых людей финансовые санкции и запрет на въезд, говорится в документе. Санкционный список включает военнослужащих, которых швейцарская сторона называет ответственными за случившееся в Буче, где, по данным Минобороны РФ, украинские радикалы устроили провокацию; также в список внесены люди, работающие в сфере политики и коммуникаций, крупные бизнесмены и члены их семей, включая Александру Мельниченко.
"Швейцарский список лиц и организаций, на которые распространяется санкций, полностью соответствует списку ЕС", - уточнил Федеральный совет.Также было одобрено исключение четырех новых российских и белорусских банков, включая Сбербанк, из службы обмена сообщениями SWIFT.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.