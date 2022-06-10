https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794542713.html

Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций

Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 10.06.2022

Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций

Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти, говорится в заявлении,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:46

2022-06-10T13:46

2022-06-10T15:15

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

в мире

швейцария

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Федерального совета Швейцарии.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике."Федеральный совет решил принять шестой пакет санкций ЕС против России и Белоруссии", - сказано в заявлении Федерального совета Швейцарии. Санкции вступят в силу 10 июня в 19.00 мск.Кроме того, министерство экономики, образования и науки Швейцарии ввело против около ста новых людей финансовые санкции и запрет на въезд, говорится в документе. Санкционный список включает военнослужащих, которых швейцарская сторона называет ответственными за случившееся в Буче, где, по данным Минобороны РФ, украинские радикалы устроили провокацию; также в список внесены люди, работающие в сфере политики и коммуникаций, крупные бизнесмены и члены их семей, включая Александру Мельниченко."Швейцарский список лиц и организаций, на которые распространяется санкций, полностью соответствует списку ЕС", - уточнил Федеральный совет.Также было одобрено исключение четырех новых российских и белорусских банков, включая Сбербанк, из службы обмена сообщениями SWIFT.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794086265.html

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793876915.html

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794437188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, евросоюз, в мире, швейцария