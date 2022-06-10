https://ria.ru/20220610/samolet-1794490295.html

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 10.06.2022

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и пять беспилотников, заявил официальный представитель... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:29

2022-06-10T11:29

2022-06-10T14:30

специальная военная операция на украине

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миг-29

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и пять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики", - сказал он.Кроме того, ПВО перехватила четыре ракеты "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области, а также три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ДНР и Харьковской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/bondarev-1794485782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении авиационной техники ВС Украины Брифинг МО 10 июня 2022-06-10T11:29 true PT3M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, су-25, миг-29