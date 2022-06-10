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Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/samolet-1794490295.html
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 10.06.2022
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и пять беспилотников, заявил официальный представитель... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:29
2022-06-10T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
су-25
миг-29
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и пять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики", - сказал он.Кроме того, ПВО перехватила четыре ракеты "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области, а также три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ДНР и Харьковской области.
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Минобороны РФ об уничтожении авиационной техники ВС Украины
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в мире, украина, россия, су-25, миг-29
11:29 10.06.2022 (обновлено: 14:30 10.06.2022)
 
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета

Российские средства ПВО за сутки сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29 и пять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики", - сказал он.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. 7 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 11:24В мире
В СФ считают, что если спецоперация продолжится, то Украина будет разрушена
Кроме того, ПВО перехватила четыре ракеты "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области, а также три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в ДНР и Харьковской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСу-25МиГ-29
 
 
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