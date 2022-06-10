https://ria.ru/20220610/rumyniya-1794642135.html

Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS

Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS - РИА Новости, 10.06.2022

Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS

Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:06

2022-06-10T18:06

2022-06-10T18:10

в мире

румыния

космос - риа наука

нато

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792584373_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77cce57e4b24c88da75227ee53594f3a.jpg

КИШИНЕВ, 10 июня - РИА Новости. Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны."В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады "Александру Иоанна Куза" в 2021 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.В ведомстве отметили, что стрельбы проходили в рамках учений Unirea 22 и Viforul 22, которые проводились структурами 8-й тактической оперативно-ракетной бригады с целью отработки техники и тактики обеспечения огневой поддержки группы войск, осуществляющей операцию по береговой обороне.Минобороны подчеркивает, что для Румынии реализация возможности огневой поддержки с закрытых позиций является важным аспектом безопасности и вносит значительный вклад как в укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, так и в выполнение обязательств, взятых Румынией в рамках НАТО.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794262381.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, космос - риа наука, нато, рсзо himars