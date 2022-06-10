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Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS - РИА Новости, 10.06.2022
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Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS
Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS - РИА Новости, 10.06.2022
Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS
Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:06
2022-06-10T18:10
в мире
румыния
космос - риа наука
нато
рсзо himars
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КИШИНЕВ, 10 июня - РИА Новости. Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны."В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады "Александру Иоанна Куза" в 2021 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.В ведомстве отметили, что стрельбы проходили в рамках учений Unirea 22 и Viforul 22, которые проводились структурами 8-й тактической оперативно-ракетной бригады с целью отработки техники и тактики обеспечения огневой поддержки группы войск, осуществляющей операцию по береговой обороне.Минобороны подчеркивает, что для Румынии реализация возможности огневой поддержки с закрытых позиций является важным аспектом безопасности и вносит значительный вклад как в укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, так и в выполнение обязательств, взятых Румынией в рамках НАТО.
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в мире, румыния, космос - риа наука, нато, рсзо himars
18:06 10.06.2022 (обновлено: 18:10 10.06.2022)
 
Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS

МО Румынии: на учениях Unirea 22 и Viforul 22 военные впервые испытали РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июня - РИА Новости. Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады "Александру Иоанна Куза" в 2021 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
В ведомстве отметили, что стрельбы проходили в рамках учений Unirea 22 и Viforul 22, которые проводились структурами 8-й тактической оперативно-ракетной бригады с целью отработки техники и тактики обеспечения огневой поддержки группы войск, осуществляющей операцию по береговой обороне.
Минобороны подчеркивает, что для Румынии реализация возможности огневой поддержки с закрытых позиций является важным аспектом безопасности и вносит значительный вклад как в укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, так и в выполнение обязательств, взятых Румынией в рамках НАТО.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 14:20Специальная военная операция на Украине
Министр обороны Украины попросил у НАТО РСЗО с боеприпасами
 
В миреРумынияКосмос - РИА НаукаНАТОРСЗО HIMARS
 
 
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