https://ria.ru/20220610/rumyniya-1794642135.html
Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS
Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS - РИА Новости, 10.06.2022
Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS
Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:06
2022-06-10T18:06
2022-06-10T18:10
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КИШИНЕВ, 10 июня - РИА Новости. Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны."В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады "Александру Иоанна Куза" в 2021 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.В ведомстве отметили, что стрельбы проходили в рамках учений Unirea 22 и Viforul 22, которые проводились структурами 8-й тактической оперативно-ракетной бригады с целью отработки техники и тактики обеспечения огневой поддержки группы войск, осуществляющей операцию по береговой обороне.Минобороны подчеркивает, что для Румынии реализация возможности огневой поддержки с закрытых позиций является важным аспектом безопасности и вносит значительный вклад как в укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, так и в выполнение обязательств, взятых Румынией в рамках НАТО.
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в мире, румыния, космос - риа наука, нато, рсзо himars
18:06 10.06.2022 (обновлено: 18:10 10.06.2022)
Румыния впервые испытала американскую систему HIMARS
МО Румынии: на учениях Unirea 22 и Viforul 22 военные впервые испытали РСЗО HIMARS
КИШИНЕВ, 10 июня - РИА Новости. Румыния впервые испытала на учениях американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"В национальном зенитном учебном центре имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия в период с 8 по 10 июня впервые были проведены стрельбы из системы HIMARS, которая поступила в распоряжение 8-й оперативно-тактической ракетной бригады "Александру Иоанна Куза" в 2021 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
В ведомстве отметили, что стрельбы проходили в рамках учений Unirea 22 и Viforul 22, которые проводились структурами 8-й тактической оперативно-ракетной бригады с целью отработки техники и тактики обеспечения огневой поддержки группы войск, осуществляющей операцию по береговой обороне.
Минобороны подчеркивает, что для Румынии
реализация возможности огневой поддержки с закрытых позиций является важным аспектом безопасности и вносит значительный вклад как в укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, так и в выполнение обязательств, взятых Румынией в рамках НАТО
.