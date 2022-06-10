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Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств - РИА Новости, 10.06.2022
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Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств - РИА Новости, 10.06.2022
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств
Банк России принял решение учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:29
2022-06-10T21:29
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России принял решение учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств, следует из сообщения регулятора."Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые ООО "НКР" (банкам и нефинансовым компаниям) и ООО "НРА" (банкам), для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ", - пишет ЦБ.Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций по инвестированию средств, добавил регулятор.Ранее ЦБ в регулировании использовал кредитные рейтинги АКРА и "Эксперт РА", присвоенные компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги НКР применялись для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
21:29 10.06.2022
 
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств

Центробанк будет использовать в регулировании рейтинги всех четырех российских агентств

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России принял решение учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств, следует из сообщения регулятора.
"Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые ООО "НКР" (банкам и нефинансовым компаниям) и ООО "НРА" (банкам), для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ", - пишет ЦБ.
Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций по инвестированию средств, добавил регулятор.
Ранее ЦБ в регулировании использовал кредитные рейтинги АКРА и "Эксперт РА", присвоенные компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги НКР применялись для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.
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