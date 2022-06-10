https://ria.ru/20220610/reytingi-1794691385.html
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств - РИА Новости, 10.06.2022
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств
Банк России принял решение учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T21:29
2022-06-10T21:29
2022-06-10T21:29
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366832_781:0:3071:1288_1920x0_80_0_0_12e441c5c06085141c9f8050e617c776.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России принял решение учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств, следует из сообщения регулятора."Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые ООО "НКР" (банкам и нефинансовым компаниям) и ООО "НРА" (банкам), для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ", - пишет ЦБ.Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций по инвестированию средств, добавил регулятор.Ранее ЦБ в регулировании использовал кредитные рейтинги АКРА и "Эксперт РА", присвоенные компаниям и организациям почти всех секторов экономики. Рейтинги НКР применялись для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.
https://ria.ru/20220610/gosdolg-1794619531.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775366832_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1f080634a9895111a9de6c1c65511392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Центробанк будет использовать кредитные рейтинги всех российских агентств
Центробанк будет использовать в регулировании рейтинги всех четырех российских агентств