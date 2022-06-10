https://ria.ru/20220610/rekomendatsii-1794494700.html

В ГД разрабатывают проект, позволяющий отключать рекомендации приложений

В ГД разрабатывают проект, позволяющий отключать рекомендации приложений - РИА Новости, 10.06.2022

В ГД разрабатывают проект, позволяющий отключать рекомендации приложений

Разрабатываемый законопроект о регулировании рекомендательных систем вводит возможность для полного отключения пользователем рекомендаций приложений, проект... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:39

2022-06-10T11:39

2022-06-10T11:39

антон горелкин

общество

технологии

россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Разрабатываемый законопроект о регулировании рекомендательных систем вводит возможность для полного отключения пользователем рекомендаций приложений, проект будет дорабатываться с учётом мнения представителей отрасли, сообщил депутат Госдумы, автор законопроекта Антон Горелкин.Как рассказал парламентарий в Telegram-канале по итогам обсуждения проекта на площадке "ИРИ", новые нормы вызвали бурную реакцию у представителей отрасли, которые усмотрели в новой редакции законопроекта угрозу рынку таргетированной рекламы."Конечно, такой цели законопроект не преследует, и лишние встряски рынку интернет-рекламы сейчас не нужны. Поэтому с формулировками будем работать", - отметил он.Как анонсировал Горелкин, в проекте присутствует норма, которая регламентирует возможность для пользователей полностью отключить рекомендации."Другим камнем преткновения стало ключевое положение об отключении рекомендательных алгоритмов: желание законодателя вернуть пользователю свободу выбора, каким способом потреблять контент, многие восприняли как удар по базовому функционалу своих сервисов", - добавил он.Однако представители отрасли согласны, что пользователь имеет право знать, какие его действия влияют на работу алгоритмов приложений, добавил депутат. Горелкин подчеркнул, что новые нормы будут дорабатываться, участники рынка направят свои предложения.

https://ria.ru/20220609/dannye-1794367341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

антон горелкин, общество, технологии, россия, госдума рф