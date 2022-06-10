https://ria.ru/20220610/programma-1794474323.html
Второй модуль программы "Муравьев — Амурский 2030" стартует 11 июня
Второй модуль программы "Муравьев — Амурский 2030" стартует 11 июня - РИА Новости, 10.06.2022
Второй модуль программы "Муравьев — Амурский 2030" стартует 11 июня
Второй модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030", состоящий из сочетания интеллектуальной и физической работы,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:28
2022-06-10T10:28
2022-06-10T10:28
муравьев-амурский 2030
дальневосточный федеральный университет
сколково
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Второй модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030", состоящий из сочетания интеллектуальной и физической работы, стартует в субботу,11 июня, на Камчатке, сообщает пресс-офис программы.Участникам предстоят восхождения на вулканы и групповая проработка будущих проектов с модераторами Школы управления СКОЛКОВО. Оба этих процесса неразрывны и составляют единое целое. Физическая нагрузка потребует от курсантов психосоматического преодоления, и этот опыт поможет им выйти за пределы стандартных схем мышления при решении интеллектуальных задач. Также в рамках модуля участники познакомятся со сложными когнитивными техниками."Модуль на Камчатке отличается от первого, проведённого во Владивостоке, курсантам предстоит испытать себя, понять свои пределы. И я говорю не только про восхождения на вулкан, в течение 5 дней им придётся попробовать подняться над повседневной деятельностью, посмотреть на проекты с другой позиции, проанализировать текущие условия, переоценить ресурсы и выйти из комфортной зоны, в прямом и переносном смысле. Это будет сложный и очень интересный опыт, на Камчатке появятся команды, проверенные общим делом. А рефлексия испытанного даст возможность спланировать следующий совместный шаг", - сообщила руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова.Слушателям Программы нужно будет проявить и свои лидерские качества. Им придется принимать решения в сложных ситуациях, в условиях неопределенности, дефицита ресурсов и времени, физического и интеллектуального риска. Преодоление этих сложностей позволит сделать шаг в трансформации и доработке проектов, которые они планируют в дальнейшем реализовывать.Модуль пройдет под руководством директора Института общественных стратегий Школы управления СКОЛКОВО, вице-президента Федерации альпинизма России Андрея Волкова.Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). При ее разработке была учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий. Программа состоит из восьми модулей, включающих лучшие мировые и российские практики подготовки управленческих кадров.
https://ria.ru/20220608/temy-1793988043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, сколково
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Второй модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030", состоящий из сочетания интеллектуальной и физической работы, стартует в субботу,11 июня, на Камчатке, сообщает пресс-офис программы.
Участникам предстоят восхождения на вулканы и групповая проработка будущих проектов с модераторами Школы управления СКОЛКОВО
. Оба этих процесса неразрывны и составляют единое целое. Физическая нагрузка потребует от курсантов психосоматического преодоления, и этот опыт поможет им выйти за пределы стандартных схем мышления при решении интеллектуальных задач. Также в рамках модуля участники познакомятся со сложными когнитивными техниками.
"Модуль на Камчатке отличается от первого, проведённого во Владивостоке
, курсантам предстоит испытать себя, понять свои пределы. И я говорю не только про восхождения на вулкан, в течение 5 дней им придётся попробовать подняться над повседневной деятельностью, посмотреть на проекты с другой позиции, проанализировать текущие условия, переоценить ресурсы и выйти из комфортной зоны, в прямом и переносном смысле. Это будет сложный и очень интересный опыт, на Камчатке появятся команды, проверенные общим делом. А рефлексия испытанного даст возможность спланировать следующий совместный шаг", - сообщила руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова.
Слушателям Программы нужно будет проявить и свои лидерские качества. Им придется принимать решения в сложных ситуациях, в условиях неопределенности, дефицита ресурсов и времени, физического и интеллектуального риска. Преодоление этих сложностей позволит сделать шаг в трансформации и доработке проектов, которые они планируют в дальнейшем реализовывать.
Модуль пройдет под руководством директора Института общественных стратегий Школы управления СКОЛКОВО, вице-президента Федерации альпинизма России Андрея Волкова
.
Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). При ее разработке была учтена специфика регионов ДФО: климатические условия, социальные и экономические особенности территорий. Программа состоит из восьми модулей, включающих лучшие мировые и российские практики подготовки управленческих кадров.