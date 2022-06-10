https://ria.ru/20220610/prigovor-1794468742.html

В Британии пообещали использовать дипканалы после приговора наемникам в ДНР

В Британии пообещали использовать дипканалы после приговора наемникам в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

В Британии пообещали использовать дипканалы после приговора наемникам в ДНР

Британия будет продолжать использовать все дипломатические каналы в связи с решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, приговорившего к смертной... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:13

2022-06-10T10:13

2022-06-10T10:50

специальная военная операция на украине

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великобритания

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Британия будет продолжать использовать все дипломатические каналы в связи с решением Верховного суда Донецкой Народной Республики, приговорившего к смертной казни двух британских наемников, воевавших на стороне украинских войск.Ранее в ДНР к высшей мере наказания были осуждены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Согласно законам республики, приговоренные будут расстреляны. Они могут оспорить решение суда в течение месяца."Мы продолжим использовать все дипломатические каналы", - заявил в интервью телеканалу Sky News британский министр по делам школ Робин Уолкер. Он отметил, что речь идет о военнопленных и с ними нужно обращаться соответствующим образом.По его словам, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что осужденным в ДНР и их родственникам будет оказана вся возможная поддержка. При этот он отметил, что суд над ними является "нелегитимным".В среду британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".Следствие установило, что иностранные наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.Ранее доктор военных наук Константин Сивков сказал РИА Новости, что завершившийся смертным приговором процесс над тремя иностранными наемниками в ДНР можно рассматривать как предмет торга, но есть и вероятность, что приговор приведут в исполнение.

https://ria.ru/20220610/prigovor-1794445741.html

https://ria.ru/20220609/oon-1794406138.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, донецкая народная республика