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При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек - РИА Новости, 10.06.2022

При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в ДНР, пострадали пять человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:59

2022-06-10T17:59

2022-06-10T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

калининский район

министерство обороны украины

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в ДНР, пострадали пять человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Калининский район Горловки. В результате обстрела пять человек получили ранения, включая подростка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

калининский район

украина

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"Целью была администрация" – советник главы правительства ДНР об ударе ВСУ Советник главы правительства ДНР Гагин сказал РИА Новости, что украинские военные целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации республики. При ударе никто не пострадал, сообщил он 2022-06-10T17:59 true PT1M15S

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, министерство обороны украины, украина, видео