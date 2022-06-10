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При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/postradavshie-1794638739.html
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек - РИА Новости, 10.06.2022
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек
Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в ДНР, пострадали пять человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:59
2022-06-10T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
министерство обороны украины
украина
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в ДНР, пострадали пять человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Калининский район Горловки. В результате обстрела пять человек получили ранения, включая подростка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецкая народная республика
калининский район
украина
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7 495 645-6601
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"Целью была администрация" – советник главы правительства ДНР об ударе ВСУ
Советник главы правительства ДНР Гагин сказал РИА Новости, что украинские военные целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации республики. При ударе никто не пострадал, сообщил он
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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, министерство обороны украины, украина, видео
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в ДНР, пострадали пять человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
2022-06-10T17:59
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17:59 10.06.2022
 
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадали пять человек

Штаб теробороны ДНР: ВСУ обстреляли Калининский район Горловки, пострадали пять человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки в ДНР, пострадали пять человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Калининский район Горловки. В результате обстрела пять человек получили ранения, включая подростка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районМинистерство обороны УкраиныУкраина
 
 
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