https://ria.ru/20220610/pomosch-1794687106.html

Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам

Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам - РИА Новости, 10.06.2022

Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послами ДНР и ЛНР в России вопросы оказания помощи республикам по линии международных организаций и МККК, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T20:57

2022-06-10T20:57

2022-06-10T20:58

сергей вершинин

ольга макеева

родион мирошник

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послами ДНР и ЛНР в России вопросы оказания помощи республикам по линии международных организаций и МККК, сообщили в пятницу в российском дипведомстве."10 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России Сергея Вершинина с чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Ольгой Макеевой и чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родионом Мирошником по их просьбе для обсуждения вопросов оказания помощи республикам по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста", - говорится в комментарии на сайте министерства.В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ, заявили в МИД РФ."Отмечено, что основная задача на сегодняшний день – создание условий для обеспечения нормальной жизни мирных жителей республик", - указали в ведомстве.

https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794600188.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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сергей вершинин, ольга макеева, родион мирошник, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)