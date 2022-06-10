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Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам - РИА Новости, 10.06.2022
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Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам
Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам - РИА Новости, 10.06.2022
Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послами ДНР и ЛНР в России вопросы оказания помощи республикам по линии международных организаций и МККК, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:57
2022-06-10T20:58
сергей вершинин
ольга макеева
родион мирошник
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послами ДНР и ЛНР в России вопросы оказания помощи республикам по линии международных организаций и МККК, сообщили в пятницу в российском дипведомстве."10 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России Сергея Вершинина с чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Ольгой Макеевой и чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родионом Мирошником по их просьбе для обсуждения вопросов оказания помощи республикам по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста", - говорится в комментарии на сайте министерства.В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ, заявили в МИД РФ."Отмечено, что основная задача на сегодняшний день – создание условий для обеспечения нормальной жизни мирных жителей республик", - указали в ведомстве.
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донецкая народная республика
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сергей вершинин, ольга макеева, родион мирошник, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:57 10.06.2022 (обновлено: 20:58 10.06.2022)
 
Замглавы МИД обсудил с послами ДНР и ЛНР тему оказания помощи республикам

Замглавы МИД Вершинин обсудил с послами ДНР и ЛНР вопросы оказания помощи по линии МККК

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послами ДНР и ЛНР в России вопросы оказания помощи республикам по линии международных организаций и МККК, сообщили в пятницу в российском дипведомстве.
"10 июня состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России Сергея Вершинина с чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Ольгой Макеевой и чрезвычайным и полномочным послом Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родионом Мирошником по их просьбе для обсуждения вопросов оказания помощи республикам по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста", - говорится в комментарии на сайте министерства.
В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость недопущения страдания гражданского населения от неизбирательных обстрелов ВСУ, заявили в МИД РФ.
"Отмечено, что основная задача на сегодняшний день – создание условий для обеспечения нормальной жизни мирных жителей республик", - указали в ведомстве.
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Сергей ВершининОльга МакееваРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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