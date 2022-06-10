На Украине возбудили уголовное дело против политтехнолога Погребинского
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене против политтехнолога Погребинского
Политолог Михаил Погребинский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политтехнолог Михаил Погребинский на Украине стал подозреваемым по делу о государственной измене, сообщило интернет-издание "Украинская правда" (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Издание приводит сообщение прокуратуры Киева о том, что "политтехнологу и активному политическому комментатору заочно уведомлено о подозрении в государственной измене". "Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников УП, это Михаил Погребинский", - добавила "Украинская правда".
Психолого-лингвистическая экспертиза, приобщенная к делу, показала, что высказывания Погребинского в интервью и телеэфирах были "направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее", сообщает издание.
По информации УП, Погребинский покинул Украину в начале апреля. В конце марта политтехнолог сообщал, что у него дома были проведены обыски, при этом он не был задержан и "никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля" не имеет.
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