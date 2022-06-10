https://ria.ru/20220610/pogrebinskiy-1794484088.html

На Украине возбудили уголовное дело против политтехнолога Погребинского

На Украине возбудили уголовное дело против политтехнолога Погребинского - РИА Новости, 10.06.2022

На Украине возбудили уголовное дело против политтехнолога Погребинского

Политтехнолог Михаил Погребинский на Украине стал подозреваемым по делу о государственной измене, сообщило интернет-издание "Украинская правда" (УП) со ссылкой... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:05

2022-06-10T11:05

2022-06-10T11:05

в мире

михаил погребинский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103081/29/1030812950_0:0:2648:1490_1920x0_80_0_0_97c2387cca5f725e5874cc771f3b72f4.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политтехнолог Михаил Погребинский на Украине стал подозреваемым по делу о государственной измене, сообщило интернет-издание "Украинская правда" (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Издание приводит сообщение прокуратуры Киева о том, что "политтехнологу и активному политическому комментатору заочно уведомлено о подозрении в государственной измене". "Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников УП, это Михаил Погребинский", - добавила "Украинская правда".Психолого-лингвистическая экспертиза, приобщенная к делу, показала, что высказывания Погребинского в интервью и телеэфирах были "направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее", сообщает издание.По информации УП, Погребинский покинул Украину в начале апреля. В конце марта политтехнолог сообщал, что у него дома были проведены обыски, при этом он не был задержан и "никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля" не имеет.

https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил погребинский, украина