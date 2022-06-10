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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.06.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без существенных осадков и до 28 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:15
2022-06-10T08:15
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до 28 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, по югу Московской области в утренние часы не исключен местами небольшой дождь. В столице 26-28 градусов тепла, в Московской области - 24-29 градусов", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет северо-западным 3-8 метров в секунду, давление существенно меняться не будет и составит 747 миллиметров ртутного столба – это около нормы.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
08:15 10.06.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: москвичей в пятницу ожидает облачная погода без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до 28 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, по югу Московской области в утренние часы не исключен местами небольшой дождь. В столице 26-28 градусов тепла, в Московской области - 24-29 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер будет северо-западным 3-8 метров в секунду, давление существенно меняться не будет и составит 747 миллиметров ртутного столба – это около нормы.
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