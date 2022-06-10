https://ria.ru/20220610/pogoda-1794454997.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без существенных осадков и до 28 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:15
2022-06-10T08:15
2022-06-10T08:15
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до 28 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, по югу Московской области в утренние часы не исключен местами небольшой дождь. В столице 26-28 градусов тепла, в Московской области - 24-29 градусов", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет северо-западным 3-8 метров в секунду, давление существенно меняться не будет и составит 747 миллиметров ртутного столба – это около нормы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: москвичей в пятницу ожидает облачная погода без осадков