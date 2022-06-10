https://ria.ru/20220610/pogoda-1794454997.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность, без существенных осадков и до 28 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:15

2022-06-10T08:15

2022-06-10T08:15

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до 28 градусов тепла ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, по югу Московской области в утренние часы не исключен местами небольшой дождь. В столице 26-28 градусов тепла, в Московской области - 24-29 градусов", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет северо-западным 3-8 метров в секунду, давление существенно меняться не будет и составит 747 миллиметров ртутного столба – это около нормы.

https://ria.ru/20220609/pogoda-1794435693.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)