https://ria.ru/20220610/pogibshie-1794498035.html

Две женщины погибли в Горловке при обстреле со стороны ВСУ

Две женщины погибли в Горловке при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022

Две женщины погибли в Горловке при обстреле со стороны ВСУ

Две мирные жительницы поселка шахты Калинина в донецкой Горловке погибли в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:49

2022-06-10T11:49

2022-06-10T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Две мирные жительницы поселка шахты Калинина в донецкой Горловке погибли в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."К величайшему сожалению, вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погибли две мирные жительницы горловского посёлка шахты Калинина Ш. Л. И. 1954 г. р., С. Л. И. 1957 г. р.", - уточнил мэр в своем Telegram-канале.С утра пятницы украинские войска, по данным представительства ДНР в СЦКК, пять раз обстреляли Горловку снарядами калибром 152 и 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220610/makeevka-1794495193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол