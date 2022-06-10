https://ria.ru/20220610/podorozhanie-1794698188.html
Байден связал рекордную инфляцию в США с "путинским подорожанием"
Байден связал рекордную инфляцию в США с "путинским подорожанием" - РИА Новости, 11.06.2022
Байден связал рекордную инфляцию в США с "путинским подорожанием"
Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оправдать ускорение инфляции конфликтом на Украине и действиями российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T22:29
2022-06-10T22:29
2022-06-11T00:43
джанет йеллен
владимир путин
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сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оправдать ускорение инфляции конфликтом на Украине и действиями российского лидера Владимира Путина.Американский президент добавил, что Вашингтон продолжит "помогать Украине" и работать над понижением стоимости товаров.Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Накануне министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.При этом Банк России понизил прогноз инфляции в стране на 2022 год до 14-17 процентов с 18-23 процентов. Важными факторами для дальнейшего снижения показателя регулятор считает эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанет йеллен, владимир путин, россия, сша, украина, джо байден, в мире
22:29 10.06.2022 (обновлено: 00:43 11.06.2022)
Байден связал рекордную инфляцию в США с "путинским подорожанием"
Байден: "путинское подорожание" сильно ударило по США, цены в мае выросли на 8,6%
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оправдать ускорение инфляции конфликтом на Украине и действиями российского лидера Владимира Путина.
"Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов. Бензин подорожал на два доллара за галлон во многих районах", — заявил он.
Американский президент добавил, что Вашингтон продолжит "помогать Украине" и работать над понижением стоимости товаров.
Инфляция в США
по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Накануне министр финансов страны Джанет Йеллен
признала, что вводимые против России
санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.
При этом Банк России понизил прогноз инфляции в стране на 2022 год до 14-17 процентов с 18-23 процентов. Важными факторами для дальнейшего снижения показателя регулятор считает эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.