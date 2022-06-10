https://ria.ru/20220610/podorozhanie-1794698188.html

Байден связал рекордную инфляцию в США с "путинским подорожанием"

Байден связал рекордную инфляцию в США с "путинским подорожанием" - РИА Новости, 11.06.2022

Байден связал рекордную инфляцию в США с "путинским подорожанием"

Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оправдать ускорение инфляции конфликтом на Украине и действиями российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-10T22:29

2022-06-10T22:29

2022-06-11T00:43

джанет йеллен

владимир путин

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сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз попытался оправдать ускорение инфляции конфликтом на Украине и действиями российского лидера Владимира Путина.Американский президент добавил, что Вашингтон продолжит "помогать Украине" и работать над понижением стоимости товаров.Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Накануне министр финансов страны Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.При этом Банк России понизил прогноз инфляции в стране на 2022 год до 14-17 процентов с 18-23 процентов. Важными факторами для дальнейшего снижения показателя регулятор считает эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html

https://ria.ru/20220610/bayden-1794697475.html

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сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

джанет йеллен, владимир путин, россия, сша, украина, джо байден, в мире